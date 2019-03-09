Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс8
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз1
Виннипег Джетс8
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз6
Миннесота Уайлд2
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз3
Нью-Джерси Дэвилз0
Хоккей. НХЛ
23:59
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
1715 лет назад ЦСКА победил «Спартак» в Суперкубке. Как это было
7«Краснодар» проиграл в Валенсии, но забил важный мяч
13:03 (мск), источник: Р-Спорт

Московское «Динамо» вышло в полуфинал плей-офф чемпионата России по бенди

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло казанское «Динамо» в третьем матче серии ¼ финала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом и вышло в полуфинал турнира.

Наверх

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Голы в составе победителей забили Сергей Шабуров (4-я минута), Павел Булатов (8), Евгений Филиппов (38), Владислав Тарасов (44) и Иван Щеглов (70). У гостей отличились Денис Горячев (24).

Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу московского «Динамо».

 Канадский хоккеист рассказал, как в России выдавали зарплату в пакетах
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
Теперь она достигла всего. Кузьмина сломала проклятие ЧМ
Гвардиола сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»
«Тампа» Кучерова и Василевского стала первым участником плей-офф
Три передачи Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Миннесоту»
Российские биатлонисты выиграли золото в эстафете на Универсиаде
Самые красивые спортсменки Универсиады (фото)
Лыжник из РФ рассказал о проблемах с инвентарем на Универсиаде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь