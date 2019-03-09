Московское «Динамо» вышло в полуфинал плей-офф чемпионата России по бенди
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло казанское «Динамо» в третьем матче серии ¼ финала
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло казанское «Динамо» в третьем матче серии ¼ финала
Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Голы в составе победителей забили Сергей Шабуров (4-я минута), Павел Булатов (8), Евгений Филиппов (38), Владислав Тарасов (44) и Иван Щеглов (70). У гостей отличились Денис Горячев (24).
Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу московского «Динамо».