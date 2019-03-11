Новосибирские хоккеисты выиграли золото Универсиады-2019 в Красноярске

Источник: VN.ru

В финале новосибирцы Сергей Ган и Денис Петров забили по два мяча. Сергей Ган стал лучшим бомбардиром не только сборной России, но и всей Универсиады, набрав 17 очков (13 забитых мячей и четыре голевых передачи).

Новосибирские молодые спортсмены уже выиграли несколько медалей Универсиады. Сноубордист Даниил Дильман (сноуборд-кросс) завоевал «серебро», а лыжник Андрей Собакарев — «серебро» и «бронзу». Но золотые медали хоккеистов на XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года стали первыми для представителей Новосибирской области.

XXIX зимняя Всемирная Универсиада 2019 года проходит в Красноярске со 2 по 12 марта. Мини-Олимпиадой называют Универсиаду сами атлеты. 2000 участников из 58 стран разыграли на красноярской Универсиаде 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. В фигурном катании, сноуборде или фристайле за медали студенческих игр соперничали мировые лидеры в этих видах спорта. Всего же сборная России выставила 296 спортсменов.

Еще продолжаются соревнования по хоккею с шайбой, где в составе сборной России участвует новосибирец Александр Шаров.