«СКА-Нефтяник» победил «Байкал-Энергию» в 1-м матче ½ финала ЧР по бенди
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» переиграл иркутский клуб «Байкал-Энергия» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом.
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» переиграл иркутский клуб «Байкал-Энергия» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, состоявшаяся в Хабаровске, завершилась со счетом 8:4 в пользу действующего чемпиона России. В составе победителей по два гола забили Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков и Эрик Петтерссон.
Второй матч серии до трех побед пройдет в Хабаровске 13 марта.