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23Самые красивые болельщицы на Универсиаде
7У армейцев новый бомбардир? «Рубин» разгромлен
16:55 (мск), источник: Р-Спорт

«СКА-Нефтяник» победил «Байкал-Энергию» в 1-м матче ½ финала ЧР по бенди

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» переиграл иркутский клуб «Байкал-Энергия» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Хабаровске, завершилась со счетом 8:4 в пользу действующего чемпиона России. В составе победителей по два гола забили Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков и Эрик Петтерссон.

Второй матч серии до трех побед пройдет в Хабаровске 13 марта.

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