Московское «Динамо» победило «Уральский трубник» во 2-м матче полуфинала ЧР

Встреча, прошедшая в среду в Москве в ледовом дворце «Крылатское», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Иван Щеглов, также по мячу забили Евгений Филиппов и Роман Дарковский. У гостей отличились Дмитрий Ширяев и Михаил Красиков.