Московское «Динамо» победило «Уральский трубник» во 2-м матче полуфинала ЧР
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло первоуральский «Уральский трубник» во втором матче полуфинальной серии
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло первоуральский «Уральский трубник» во втором матче полуфинальной серии
Встреча, прошедшая в среду в Москве в ледовом дворце «Крылатское», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Иван Щеглов, также по мячу забили Евгений Филиппов и Роман Дарковский. У гостей отличились Дмитрий Ширяев и Михаил Красиков.
Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу «Динамо», третий матч противостояния пройдет 16 марта в Первоуральске.