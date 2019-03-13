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15:07 (мск), источник: Р-Спорт

Московское «Динамо» победило «Уральский трубник» во 2-м матче полуфинала ЧР

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло первоуральский «Уральский трубник» во втором матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.

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Встреча, прошедшая в среду в Москве в ледовом дворце «Крылатское», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Иван Щеглов, также по мячу забили Евгений Филиппов и Роман Дарковский. У гостей отличились Дмитрий Ширяев и Михаил Красиков.

Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу «Динамо», третий матч противостояния пройдет 16 марта в Первоуральске.

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