«СКА-Нефтяник» разгромил «Байкал-Энергию» в полуфинале ЧР со счетом 17:1

Встреча, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась со счетом 17:1 в пользу действующих чемпионов России. У победителей покер оформил Артем Бондаренко, Павел Рязанцев записал на свой счет хет-трик, по дублю сделали Эрик Петтерссон, Александр Антипов и Максим Ишкельдин.