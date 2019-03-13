«СКА-Нефтяник» разгромил «Байкал-Энергию» в полуфинале ЧР со счетом 17:1
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил иркутский «Байкал-Энергию» во втором полуфинальном матче
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил иркутский «Байкал-Энергию» во втором полуфинальном матче
Встреча, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась со счетом 17:1 в пользу действующих чемпионов России. У победителей покер оформил Артем Бондаренко, Павел Рязанцев записал на свой счет
Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу хабаровской команды, третий матч противостояния пройдет в Иркутске в субботу, 16 марта.