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15:09 (мск), источник: Р-Спорт

«СКА-Нефтяник» разгромил «Байкал-Энергию» в полуфинале ЧР со счетом 17:1

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил иркутский «Байкал-Энергию» во втором полуфинальном матче плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом, забив сопернику 17 мячей.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась со счетом 17:1 в пользу действующих чемпионов России. У победителей покер оформил Артем Бондаренко, Павел Рязанцев записал на свой счет хет-трик, по дублю сделали Эрик Петтерссон, Александр Антипов и Максим Ишкельдин.

Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу хабаровской команды, третий матч противостояния пройдет в Иркутске в субботу, 16 марта.

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