Юношеская сборная России по хоккею с мячом обыграла шведов в матче ЧМ в Архангельске

В составе россиян забитыми мячами отметились Марат Шарипов (12-я и 51-я минуты), Владислав Кутузов (14) и Александр Бойко (35), у шведов отличились Линус Сандквист (30) и Эмиль Нордстрём (47, 60).

В другом матче сборная Финляндии разгромила команду США — 12:1.

По итогам двух туров в турнирной таблице лидирует сборная России, набравшая четыре очка, далее идут команды Финляндии (3), Швеции (2), Норвегии (1) и США (0).

В первенстве мира среди юношей в Архангельске принимают участие пять сборных, групповая стадия проходит в формате кругового турнира.