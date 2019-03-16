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10:47 (мск), источник: ТАСС

«СКА-Нефтяник» вышел в финал чемпионата России по хоккею с мячом

ТАСС, 16 марта. Хабаровский «СКА-Нефтяник» со счетом 7:3 обыграл иркутский клуб «Байкал-Энергия» в третьем матче полуфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом и вышел в финал соревнований. Встреча прошла в Иркутске.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей хет-триком отметился Павел Рязанцев (9-я, 15-я и 86-я минуты), дубль на счету Артема Бондаренко (68, 80), по одному мячу забили Эрик Петтерсон (3) и Юрий Шардаков (40). У проигравших отличились Антон Шевцов (32), Денис Цыцаров (59) и Александр Баздырев (74).

Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу хабаровского клуба. «СКА-Нефтяник» является победителем чемпионата России последних двух сезонов, пятикратным серебряным призером чемпионатов СССР, 12-кратным бронзовым призером чемпионатов СССР и России, семикратным победителем Кубка СССР и России, трехкратным обладателем Суперкубка России, серебряным призером Кубка чемпионов.

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В другом полуфинале встречаются московское «Динамо» и первоуральский «Уральский трубник», столичный клуб ведет в серии со счетом 2−0. Третий матч пройдет позднее в субботу.

Финал чемпионата России по хоккею с мячом проводится до трех побед, матчи пройдут 23, 24 и 27 марта и, если потребуется, 28 и 31 марта.

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