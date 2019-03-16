«СКА-Нефтяник» вышел в финал чемпионата России по хоккею с мячом

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей хет-триком отметился Павел Рязанцев (9-я, 15-я и 86-я минуты), дубль на счету Артема Бондаренко (68, 80), по одному мячу забили Эрик Петтерсон (3) и Юрий Шардаков (40). У проигравших отличились Антон Шевцов (32), Денис Цыцаров (59) и Александр Баздырев (74).

Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу хабаровского клуба. «СКА-Нефтяник» является победителем чемпионата России последних двух сезонов, пятикратным серебряным призером чемпионатов СССР, 12-кратным бронзовым призером чемпионатов СССР и России, семикратным победителем Кубка СССР и России, трехкратным обладателем Суперкубка России, серебряным призером Кубка чемпионов.

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В другом полуфинале встречаются московское «Динамо» и первоуральский «Уральский трубник», столичный клуб ведет в серии со счетом 2−0. Третий матч пройдет позднее в субботу.