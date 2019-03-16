Сборная России по бенди стала победителем юношеского чемпионата мира
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сборная России победила команду Швеции в финале юношеского чемпионата мира по хоккею с мячом (для игроков до 17 лет), который прошел в Архангельске.
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сборная России победила команду Швеции в финале юношеского чемпионата мира по хоккею с мячом (для игроков до 17 лет), который прошел в Архангельске.
Финальный матч, состоявшийся в субботу, завершился со счетом 4:1 в пользу сборной России.
В матче за третье место сборная Финляндии победила команду Норвегии — 5:4.