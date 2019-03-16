Текущие события
Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург Пингвинз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт Ред Уингз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
23:00
Лос-Анджелес Кингз
Флорида Пантерз
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист2
Салават Юлаев0
Хоккей. НХЛ
17.03
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
17.03
Бостон Брюинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
17.03
Монреаль Канадиенс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
17.03
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
17.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
17.03
Каролина Харрикейнз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс4
Авангард2
Хоккей. НХЛ
17.03
Миннесота Уайлд
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
17.03
Аризона Койотс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
17.03
Сан-Хосе Шаркс
Нэшвилл Предаторз
Все события
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов
12«Верните Туктамышеву». Горячая фигуристка спасала болельщиков СКА от скуки
19:54 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России по бенди стала победителем юношеского чемпионата мира

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сборная России победила команду Швеции в финале юношеского чемпионата мира по хоккею с мячом (для игроков до 17 лет), который прошел в Архангельске.

Наверх

Финальный матч, состоявшийся в субботу, завершился со счетом 4:1 в пользу сборной России.

В матче за третье место сборная Финляндии победила команду Норвегии — 5:4.

 В России разработали замену запрещенному WADA мельдонию
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
ЦСКА победил «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Черный день для русских лыжников. Норвежцы уничтожают наши шансы
«Оренбург» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России
Россия была в шаге от медали в эстафете. Все испортила лидер
Еременко не пощадил «Рубин», «Ростов» прервал серию без побед
«Арсенал» принимает «Енисей» в матче РПЛ (трансляция)
Определились соперники сборной России в Кубке мира по баскетболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь