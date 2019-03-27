Текущие события
Хоккей. НХЛ
28.03
Филадельфия Флайерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
28.03
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
28.03
Калгари Флэймз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
28.03
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс1
Чикаго Блэкхокс0
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс4
Анахайм Дакс5
Все события
Фоторепортажи
13Сборная России проиграла бельгийцам
18«Динамо» отступать некуда, ЦСКА мстит за Капризова
22:39 (мск), источник: ТАСС

«СКА-Нефтяник» стал трехкратным чемпионом России по хоккею с мячом

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Хабаровский «СКА-Нефтяник» стал чемпионом России по хоккею с мячом сезона-2018/19.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В третьем матче финальной серии хабаровский клуб обыграл московское «Динамо» со счетом 5:0. Встреча прошла в Москве. Голы забили Юрий Шардаков (9-я минута), Алан Джусоев (48), Артем Бондаренко (50), Эрик Петтерссон (67, 77).

Фоторепортаж
Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом

Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу «СКА-Нефтяника». В первом матче, который прошел 23 марта в Хабаровске, хозяева одержали победу над московским клубом со счетом 5:3, во второй встрече хабаровский клуб также на своей площадке победил «Динамо» со счетом 9:3.

Бронзовую медаль чемпионата России впервые в истории завоевал «Уральский Трубник» из Первоуральска, который обыграл в серии до двух побед иркутский клуб «Байкал-Энергия».

«СКА-Нефтяник» в третий раз подряд выиграл чемпионат России, также клуб становился бронзовым призером (2004/05, 2015/16).

 Загитова сделала то, что не удавалось никому больше 30 лет
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Кому в РПЛ помогла мартовская пауза, а кому навредила?
Вадим Евсеев стал новым главным тренером футбольного клуба РПЛ
Девять хоккеистов «Локомотива» вызваны в сборную России
МОК рекомендовал включить 4 новых вида спорта в программу ОИ
«Бавария» объявила о подписании контракта с чемпионом мира
Луи ван Гал раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» при Сульшере
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь