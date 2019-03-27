«СКА-Нефтяник» стал трехкратным чемпионом России по хоккею с мячом
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Хабаровский «СКА-Нефтяник» стал чемпионом России по хоккею с мячом сезона-2018/19.
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Хабаровский «СКА-Нефтяник» стал чемпионом России по хоккею с мячом сезона-2018/19.
В третьем матче финальной серии хабаровский клуб обыграл московское «Динамо» со счетом 5:0. Встреча прошла в Москве. Голы забили Юрий Шардаков (9-я минута), Алан Джусоев (48), Артем Бондаренко (50), Эрик Петтерссон (67, 77).
Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу «СКА-Нефтяника». В первом матче, который прошел 23 марта в Хабаровске, хозяева одержали победу над московским клубом со счетом 5:3, во второй встрече хабаровский клуб также на своей площадке победил «Динамо» со счетом 9:3.
Бронзовую медаль чемпионата России впервые в истории завоевал «Уральский Трубник» из Первоуральска, который обыграл в серии до двух побед иркутский клуб «Байкал-Энергия».
«СКА-Нефтяник» в третий раз подряд выиграл чемпионат России, также клуб становился бронзовым призером (2004/05, 2015/16).