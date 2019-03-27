«СКА-Нефтяник» стал трехкратным чемпионом России по хоккею с мячом

Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу «СКА-Нефтяника». В первом матче, который прошел 23 марта в Хабаровске, хозяева одержали победу над московским клубом со счетом 5:3, во второй встрече хабаровский клуб также на своей площадке победил «Динамо» со счетом 9:3.