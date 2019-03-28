Тотальное доминирование. «СКА-Нефтяник» в третий раз подряд стал чемпионом России по бенди

Источник: РИА "Новости"

«СКА-Нефтяник» еще перед началом сезона являлся главным фаворитом турнира. Команда Михаила Юрьева, который возглавляет и сборную России, уверенно одержала победу в регулярном чемпионате и не проиграла ни одного матча в плей- офф. В составе дальневосточников выступают семь действующих чемпионов мира, а также нападающий сборной Швеции Эрик Петтерссон.

В четвертьфинале со счетом 2−0 в серии был обыгран кемеровский «Кузбасс», а в полуфинале «СКА-Нефтяник» в противостоянии до трех побед не оставил шансов иркутскому «Байкалу-Энергии» (3−0). Последние могли и вовсе не попасть в четверку сильнейших. Во втором матче четвертьфинальной серии с «Водником» (7:3) хоккеистам соперника «Байкал- Энергии» выписали 100 минут штрафа, а также назначили три пенальти в их ворота. Решающая встреча противостояния завершилась победой команды из Иркутска со счетом 4:3.

«Динамо» перед началом сезона увидеть в финале чемпионата России практически не ожидали. Столичная команда переживает не самые лучшие времена и не имеет глубокого состава, доверяя много игрового времени молодым хоккеистам. Только один игрок бело-голубых, полузащитник Максим Василенко, защищал цвета сборной России на победном мировом первенстве в Швеции. Несмотря на это, команда финишировала второй в регулярном чемпионате.

В четвертьфинале московское «Динамо» на выезде проиграло первую встречу одноименной команде из Казани со счетом 2:4, но затем в Москве одержало две уверенные победы (12:2 и 5:1). В полуфинале столичные хоккеисты по всем раскладам должны были встретиться с «Енисеем». Однако команда из Красноярска сенсационно в двух матчах подряд уступила «Уральскому Трубнику». Бело-голубые же в полуфинальной серии выиграли у соперника из Первоуральска три раза подряд и уверенно вышли в финал, в котором не играли с сезона-2014/15.

Борьбы не получилось

Первые два матча финальной серии прошли в Хабаровске и завершились победами хозяев со счетом 5:3 и 9:3. Третья игра в Москве вызвала значительно больший интерес болельщиков, чем рядовая встреча чемпионата России. Этому поспособствовал не только статус, но и удобное для болельщиков время начала матча — 20:00 мск. К примеру, две полуфинальные игры с «Уральским Трубником» проходили в будний день и начинались в 12:15 мск.

«СКА-Нефтяник» и «Динамо» по ходу сезона уже разыгрывали между собой Кубок и Суперкубок России. В обоих финалах сильнее оказывалась команда из Хабаровска. Однако единственная личная встреча по ходу сезона в Москве в регулярном чемпионате завершилась победой динамовцев со счетом 8:6. Поэтому болельщики бело-голубых были полны надежд и верили в то, что их любимой команде удастся вернуть интригу в борьбе за титул чемпиона России.

Перед началом встречи у касс ледового дворца «Крылатское» образовались существенные очереди. Вместе с болельщиками «Динамо» выделялась и группа активных поклонников команды из Хабаровска. Также были замечены любители хоккея с мячом в атрибутике клубов, не принимающих участие в финале — «Водника», «Байкал-Энергии» и красногорского «Зоркого».

Хоккеисты «Динамо» лучше начали матч, но гости реализовали первый же свой момент и на девятой минуте повели в счете благодаря точному удару Юрия Шардакова. В первом тайме хозяева действовали опаснее у ворот «СКА- Нефтяника», но реализация их подвела.

В начале второй половины дальневосточники забили два мяча усилиями Алана Джусоева и Артема Бондаренко. Динамовцы же редко подходили к воротам соперника, а хоккеист «СКА-Нефтяника» Петтерссон, оформивший дубль, установил окончательный счет — 5:0.

«Играть [ с “Динамо” ] всегда интересно, конкуренция чувствуется, “Динамо” не просто так попало в финал. Серия не была легкой, сегодня нам повезло, соперник в первом тайме не реализовал очень много моментов, а у нас здорово сыграл [вратарь] Витя Каменев, благодаря которому мы ушли на перерыв, ведя со счетом 1:0. Во втором тайме удачно забили два мяча в начале, а дальше играли по счету, было легче», — рассказал ТАСС после матча нападающий победителей Павел Рязанцев.

Тренер «Динамо» Евгений Иванушкин назвал «СКА-Нефтяник» командой без слабых мест. «Сегодня не хватило реализации моментов, мы в первом тайме создали четыре стопроцентных. Если бы реализовали их, то игра бы повернулась в другую сторону. Бывают такие дни, когда мяч не идет в ворота», — отметил Иванушкин.

Хабаровчанам не хватило победы на Кубке мира

«СКА-Нефтяник» в третий раз подряд стал чемпионом страны. Команда из Хабаровска в нынешнем сезоне завоевала все возможные российские трофеи. Однако в начале сезона-2018/19 «СКА-Нефтяник» не сумел выйти в финал Кубка мира, уступив в полуфинале шведскому «Сандвикену» (2:3).

«Немного осталась горечь от сезона, не все сделали, что хотели, имею в виду Кубок мира, — отметил Юрьев. — Одержать победу в российских турнирах было тяжело, любая команда, которая стала чемпионом, ощущает большое сопротивление от всех клубов, особенно во время матчей на выезде. Думаю, мы провели хороший сезон, без провалов».

«Год можно оценить на четверку с плюсом, так как стояла задача выиграть все турниры, но мы ее сразу же не выполнили, — добавил Рязанцев. — Вроде бы удовлетворение есть, но остался неприятный привкус из-за того, что четвертый год подряд в полуфинале Кубка мира проигрываем. Все равно сезон получился достаточно успешным, поражений практически не было, это очень важно».

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Иванушкин же, несмотря на поражения в финале чемпионата, а также решающих матчах Кубка и Суперкубка России, высоко оценил завершившийся сезон для своей команды. «Дам оценку коротко и понятно — это супер-сезон для моей молодой команды, они сделали очень большой шаг вперед в понимании игры и в осознании ответственности за результат. Мы создали очень хороший коллектив, у которого большое будущее и который в следующем сезоне должен выступить еще лучше. Думаю, что у половины этой команды есть большой шанс попасть в сборную России», — отметил тренер «Динамо».

Команда «СКА-Нефтяник» была явно сильнее, сегодня надо поздравить ее, другим клубам нужно подтягиваться к этому уровню, а не говорить о том, что убивается интрига в чемпионате. Борис Скрынник Президент Федерации хоккея с мячом России

Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник считает, что московский клуб уже в следующем сезоне сможет составить конкуренцию «СКА-Нефтянику» за победу в чемпионате России. «Команда “СКА-Нефтяник” была явно сильнее, сегодня надо поздравить ее, другим клубам нужно подтягиваться к этому уровню, а не говорить о том, что убивается интрига в чемпионате. Радует то, что “Динамо” вновь начинает обретать силу, уверенность, растит молодых игроков. Думаю, клуб скоро тоже будет активно бороться за лидерство в нашем виде спорта, это может произойти уже в следующем сезоне», — сказал Скрынник в беседе с ТАСС.