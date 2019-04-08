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13:57 (мск), источник: Р-Спорт

Михаил Пашкин стал главным тренером клуба по хоккею с мячом «Енисей»

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Красноярский клуб по хоккею с мячом «Енисей» на своем официальном сайте сообщил о назначении Михаила Пашкина главным тренером команды.

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О сроке контракта с 38-летним специалистом не сообщается.

Последние два сезона Пашкин руководил шведским «Хаммарбю». Во времена игровой карьеры Пашкин выступал за «Енисей» два сезона.

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