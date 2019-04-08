Михаил Пашкин стал главным тренером клуба по хоккею с мячом «Енисей»
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Красноярский клуб по хоккею с мячом «Енисей» на своем официальном сайте сообщил о назначении Михаила Пашкина главным тренером команды.
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Красноярский клуб по хоккею с мячом «Енисей» на своем официальном сайте сообщил о назначении Михаила Пашкина главным тренером команды.
О сроке контракта с 38-летним специалистом не сообщается.
Последние два сезона Пашкин руководил шведским «Хаммарбю». Во времена игровой карьеры Пашкин выступал за «Енисей» два сезона.