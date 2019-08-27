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15:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны все участники Кубка мира по хоккею с мячом

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Определились все 20 команд-участниц 46-го розыгрыша Кубка мира по хоккею с мячом, который пройдет в шведском Сандвикене 10—13 октября, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

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Россию на турнире представят шесть клубов: хабаровский «СКА-Нефтяник», московское «Динамо», «Уральский трубник» из Первоуральска, архангельский «Водник», «Байкал-Энергия» (Иркутск) и красноярский «Енисей».

Также на турнире выступят шведские «Фриллесос», «Обю/Тьюреда», АИК, «Вилла», «Вестерос», «Хаммарбю», «Эдсбюн», «Сандвикен», «Венерсборг», «Болльнес», «Мутала», «Ветланда» и «Бруберг». Единственным представителем финской лиги станет «Вейтеря».

Отмечается, что ввиду существенного расширения числа участников количество матчей турнира вырастет с 31 до 37. Подвергнется изменениям и формула соревнования: команды будут разделены на пять, а не на четыре группы.

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