Стали известны все участники Кубка мира по хоккею с мячом

Россию на турнире представят шесть клубов: хабаровский «СКА-Нефтяник», московское «Динамо», «Уральский трубник» из Первоуральска, архангельский «Водник», «Байкал-Энергия» (Иркутск) и красноярский «Енисей».

Отмечается, что ввиду существенного расширения числа участников количество матчей турнира вырастет с 31 до 37. Подвергнется изменениям и формула соревнования: команды будут разделены на пять, а не на четыре группы.