Стали известны все участники Кубка мира по хоккею с мячом
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Определились все 20
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Определились все 20
Россию на турнире представят шесть клубов: хабаровский «СКА-Нефтяник», московское «Динамо», «Уральский трубник» из Первоуральска, архангельский «Водник», «Байкал-Энергия» (Иркутск) и красноярский «Енисей».
Также на турнире выступят шведские «Фриллесос», «Обю/Тьюреда», АИК, «Вилла», «Вестерос», «Хаммарбю», «Эдсбюн», «Сандвикен», «Венерсборг», «Болльнес», «Мутала», «Ветланда» и «Бруберг». Единственным представителем финской лиги станет «Вейтеря».
Отмечается, что ввиду существенного расширения числа участников количество матчей турнира вырастет с 31 до 37. Подвергнется изменениям и формула соревнования: команды будут разделены на пять, а не на четыре группы.