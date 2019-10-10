Три российских клуба стартовали с побед в розыгрыше Кубка мира по хоккею с мячом

Источник: РИА "Новости"

В матче открытия «СКА-Нефтяник» победил местный клуб «Сандвикен» со счетом 6:3. Счет в игре открыл Артем Бондаренко (15-я минута). Следующие три мяча забросил легионер российской команды Эрик Петтерссон (17, 27, 38), позже голами отметились все тот же Бондаренко (45) и Станислав Турушев (56). В составе проигравших отличились Ханнес Эдлунд (43) и Линус Форслунд (52, 57).

После этого свою встречу провели шведские клубы «Броберг» и «Хаммарбю» (3:1). Счет в матче открыл хоккеист «Броберга» Юнас Нюгрен (26) с передачи россиянина Вадима Архипкина. Позже Архипкин увеличил разрыв (36), третий мяч себе в актив записал Расмус Линдер (63). У «Хаммарбю» отличился Тед Бергстрём (61).

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В третьем матче дня между собой сошлись «Динамо» и шведский АИК (1:0). Исход встречи решил единственный гол, автором которого стал Валерий Ивкин (58). Закрывали программу российские клубы «Водник» и «Байкал-Энергия». Матч завершился победой «Водника» со счетом 3:1, мячи у победителей забрасывали Алексей Ибатулов (7), Евгений Дергаев (41) и Евгений Громницкий (55), у проигравших — Владислав Кузнецов (31).

Во второй день Кубка мира пройдут девять встреч. Свой первый матч сыграет «Уральский Трубник» (Первоуральск), которому будет противостоять шведская «Обу Тьюреда». «СКА-Нефтяник», «Водник», «Байкал-Энергия» и «Динамо» проведут свои встречи против шведских клубов «Мотала», «Ветланда», «Вилла» и «Хаммарбю» соответственно. Еще одна российская команда на турнире «Енисей» (Красноярск) начнет свой поход за трофеем 11 октября матчем против финской «Вейтеры».