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15:03 (мск), источник: ТАСС

Три российских клуба одержали победы в матчах Кубка мира по хоккею с мячом

ТАСС, 10 октября. Хабаровский «СКА-Нефтяник», первоуральский «Уральский трубник» и архангельский «Водник» одержали победы в матчах Кубка мира по хоккею с мячом. Турнир проходит в шведском Сандвикене.

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Источник: РИА "Новости"

«Уральский трубник» в стартовом матче оказался сильнее шведского клуба «Обу Тьюреда» (5:1). Голами в составе российской команды отметились Андрей Герасимов (23-я и 58-я минуты), Дмитрий Ширяев (37), Максим Утебалиев (45) и Егор Ахманаев (56).

«СКА-Нефтяник» во втором матче на турнире переиграл шведскую «Моталу» (3:2). Мячи в составе победителей забили Эрик Петтерссон (3,18) и Максим Ишкельдин (38). У «Моталы» голами отметились Каспери Хирвонен (13) и Албин Рохлен (44).

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В дебютном матче на турнире «Водник» обыграл шведскую «Ветланду» (4:2). Авторами голов в составе российской команды стали Алексей Ибатулов (8, 62), Дмитрий Иванов (39) и Евгений Дергаев (58). В составе шведского клуба отличился Эмиль Федоров (46) и Понтус Вилен (62).

Также во второй день соревнований пройдут матчи с участием российских клубов — иркутский клуб «Байкал-Энергия» сыграет со шведской командой «Вилла», московское «Динамо» встретится с «Хаммарбю» (Швеция). Красноярский «Енисей» начнет соревнования 11 октября матчем против финской «Вейтеры».

Кубок мира завершится 13 октября. Самым титулованным клубом турнира является шведский «Болтик», который побеждал шесть раз. Среди российских команд наибольших успехов достиг «Енисей», завоевывавший титул четыре раза (1982, 1984, 2011, 2015), трижды трофей оказывался в руках хоккеистов «Динамо» (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали «Водник» (2003, 2004) и красногорский «Зоркий» (1990, 2012), один раз — казанское «Динамо» (2010).

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