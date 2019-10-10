Три российских клуба одержали победы в матчах Кубка мира по хоккею с мячом

Источник: РИА "Новости"

«Уральский трубник» в стартовом матче оказался сильнее шведского клуба «Обу Тьюреда» (5:1). Голами в составе российской команды отметились Андрей Герасимов (23-я и 58-я минуты), Дмитрий Ширяев (37), Максим Утебалиев (45) и Егор Ахманаев (56).

«СКА-Нефтяник» во втором матче на турнире переиграл шведскую «Моталу» (3:2). Мячи в составе победителей забили Эрик Петтерссон (3,18) и Максим Ишкельдин (38). У «Моталы» голами отметились Каспери Хирвонен (13) и Албин Рохлен (44).

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В дебютном матче на турнире «Водник» обыграл шведскую «Ветланду» (4:2). Авторами голов в составе российской команды стали Алексей Ибатулов (8, 62), Дмитрий Иванов (39) и Евгений Дергаев (58). В составе шведского клуба отличился Эмиль Федоров (46) и Понтус Вилен (62).

Также во второй день соревнований пройдут матчи с участием российских клубов — иркутский клуб «Байкал-Энергия» сыграет со шведской командой «Вилла», московское «Динамо» встретится с «Хаммарбю» (Швеция). Красноярский «Енисей» начнет соревнования 11 октября матчем против финской «Вейтеры».