Фаворитов — шесть! А Кубку мира нужны перемены

Источник: Спорт-Экспресс

Пока все ждут, что Кубок мира вот-вот сменит формулу и город (а то гляди и страну!), организаторы максимально уплотнили календарь, собрав в числе претендентов на титул этой осенью целых 20 (вместо привычных 16) клубов. Финский всего один — «Вейтеря», который возглавил летом экс-капитан сборной России Валерий Грачев, российских — сразу шесть. Остальные — шведские: начиная от элитных «Виллы» и «Вестероса» и заканчивая дебютантом Элитсерии — клубом с трудно выговариваемым для русского слуха названием (а еще больше — звучанием) «Оби Тьюреда».

Но даже с новичками в Кубке мира легко не бывает. Формат скоротечен — два тайма по 30 минут, отпустил соперника в пару мячей — и не догонишь. А когда в матче-открытии тебе выпадают хозяева, выходившие в финал трижды за последние 4 года, можно только погрешить на судьбу. Или развести руками. Но мотивация действующего чемпиона России — «СКА-Нефтяника» — должна была зашкаливать: армейцы 4 года кряду останавливались в полуфинале, при этом в двух последних случаях уступали именно «черным дьяволам». Год назад это было больно, но вполне заслуженно: россияне собственноручно отдали инициативу «Сандвикену», а тот, поведя в три мяча, дотерпел-таки до финала в прямом и переносном смысле (3:2).

На сей раз таких подарков армейцы делать не стали. Да, шведы потеряли в межсезонье всю атаку, но в обороне были по-прежнему мобильны. Голов пришлось ждать полтайма, но затем Эрик Петтерссон оформил хет-трик, продемонстрировав свою ключевую роль в команде. Предложенный темп и класс россиян взял свое — 6:3.

Главный тренер — в раме!

Московскому «Динамо» повезло с календарем больше: все три шведских «карты», выпавшие в «колоде» Б, москвичи должны были «бить» с закрытыми глазами. Но АИК — самая интересная команда межсезонья, решившая перезапустить карьеру Рязанцева, Кима, Логинова и Чижова, в первом тайме «перекусила» всю бело-голубую атаку. Придумать что-то неординарное ни у игроков, ни у Евгения Иванушкина не получалось, и 45-летний Андреас Бергвалл сохранял ворота в неприкосновенности. Как в лучшие годы! Удивительным было даже не хладнокровие одного из лучших вратарей последних 20 лет, а то, что в рамке АИКа играл… главный тренер команды! Где вы такое видали?

«Вы не поверите, но у нас сегодня появился второй тренер, — рассказал после матча нападающий АИКа Павел Рязанцев. — Прямо перед игрой нам его представили — вот, говорят, будет нам помогать. Так что теперь с нами Андреас Эстлинг, известный по выступлениям за сборную Швеции. Он-то и работал с командой на скамейке». Спас «Динамо» от фиаско молодой Ивкин, реализовавший десятый (!) в матче угловой — 1:0.

Повода для отговорок больше нет

Забивают на этом Кубке мира откровенно мало. В российском дерби «Водника» и «Байкал-Энергии» ждали бойню, но иркутяне вновь разочаровали. Увы, как и в Кубке России у сибиряков не нашлось не то что «джокера» — лидера, аккумулирующего усилия партнеров в стоящую хоккейную мысль. А у «Водника» голевые передачи, как оказалось, раздает даже вратарь: Роман Черных «наградил» выбегавшего со скамьи удаленных Евгения Громницкого на рандеву с Григорием Лапиным — 3:1 на радость десятку болельщиков желто-зеленых, добравшихся до Сандвикена! А после второй победы над «Ветландой» (4:2) «Водник» почти шагнул в плей-офф. Но это не точно. Организаторы нынче так запутали формулу, что даже второе место в своем квартете не гарантирует участия в плей-офф: туда отберутся напрямую лишь победители групп.

Шаг к этому сделал «Уральский Трубник», разгромивший скромную «Оби Тьюреду» (5:1). Порадовали уральцы своего единственного на стадионе болельщика — Ивана Казарина, приехавшего в Сандвикен из Вестероса, где молодой человек в августе начал учебу. Не зря ехал!

Перенести нельзя оставить

Помимо обладателя Кубка мира на днях должна наконец решиться и судьба турнира. В Сандвикене за все 10 лет не появилось ни атмосферы, ни ажиотажа, ни «фишек». Приезжать на клубный чемпионат мира хоккеисты не перестанут (престиж есть престиж), но закрывать глаза на пустые трибуны больше нельзя. Как вариант — Кубок мира надо срочно переносить в Линчепинг, Вестерос, Венерсборг… Инфраструктура к этому располагает.