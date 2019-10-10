Фаворитов — шесть! А Кубку мира нужны перемены
В среду в шведском Сандвикене стартовал клубный чемпионат мира. Россию представляют 6 клубов, трое из них — фавориты турнира.
В среду в шведском Сандвикене стартовал клубный чемпионат мира. Россию представляют 6 клубов, трое из них — фавориты турнира.
Пока все ждут, что Кубок мира
Но даже с новичками в Кубке мира легко не бывает. Формат скоротечен — два тайма по 30 минут, отпустил соперника в пару мячей — и не догонишь. А когда в
На сей раз таких подарков армейцы делать не стали. Да, шведы потеряли в межсезонье всю атаку, но в обороне были
Московскому «Динамо» повезло с календарем больше: все три шведских «карты», выпавшие в «колоде» Б, москвичи должны были «бить» с закрытыми глазами. Но АИК — самая интересная команда межсезонья, решившая перезапустить карьеру Рязанцева, Кима, Логинова и Чижова, в первом тайме «перекусила» всю
«Вы не поверите, но у нас сегодня появился второй тренер, — рассказал после матча нападающий АИКа Павел Рязанцев. — Прямо перед игрой нам его представили — вот, говорят, будет нам помогать. Так что теперь с нами Андреас Эстлинг, известный по выступлениям за сборную Швеции.
Забивают на этом Кубке мира откровенно мало. В российском дерби «Водника» и «Байкал-Энергии» ждали бойню, но иркутяне вновь разочаровали. Увы, как и в Кубке России у сибиряков не нашлось не то что «джокера» — лидера, аккумулирующего усилия партнеров в стоящую хоккейную мысль. А у «Водника» голевые передачи, как оказалось, раздает даже вратарь: Роман Черных «наградил» выбегавшего со скамьи удаленных Евгения Громницкого на рандеву с Григорием Лапиным — 3:1 на радость десятку болельщиков
Шаг к этому сделал «Уральский Трубник», разгромивший скромную «Оби Тьюреду» (5:1). Порадовали уральцы своего единственного на стадионе болельщика — Ивана Казарина, приехавшего в Сандвикен из Вестероса, где молодой человек в августе начал учебу. Не зря ехал!
Помимо обладателя Кубка мира на днях должна наконец решиться и судьба турнира. В Сандвикене за все 10 лет не появилось ни атмосферы, ни ажиотажа, ни «фишек». Приезжать на клубный чемпионат мира хоккеисты не перестанут (престиж есть престиж), но закрывать глаза на пустые трибуны больше нельзя. Как вариант — Кубок мира надо срочно переносить в Линчепинг, Вестерос, Венерсборг… Инфраструктура к этому располагает.
Ясно одно — откладывать решение некуда. Иначе турнир с таким потрясающим «бэкграундом» можно просто потерять.