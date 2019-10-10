«Байкал-Энергия» проиграла «Вилле Лидчёпингу» в матче КМ по бенди

«Байкал-Энергия» проиграла «Вилле Лидчёпингу» в матче КМ по бенди

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Иркутская «Байкал-Энергия» проиграла шведскому клубу «Вилла Лидчёпинг» в матче Кубка мира по хоккею с мячом, который проходит в Сандвикене (Швеция).