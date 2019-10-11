«Енисей» разгромил «Вейтеру» в матче Кубка мира по хоккею с мячом

Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 13:2 в пользу российской команды. По четыре мяча в составе «Енисея» забросили Алмаз Миргазов (8-я, 20-я, 34-я и 54-я минуты) и Кристоффер Эдлунд (15, 23, 51, 57). Дублем отметился Сергей Ломанов (11, 19), по разу отличились Марат Шарипов (45), Денис Лапшин (48) и Тимофей Безносов (58). У проигравших мячи забросили Калле Песонен (11) и Туукка Лойкканен (53).

Ранее иркутский «Байкал-Энергия» проиграл действующему победителю турнира шведской «Вилле» со счетом 4:6. В составе российской команды отличились Денис Цыцаров (12), Вячеслав Вдовенко (34), Павел Дубовик (49) и Владислав Кузнецов (57). У победителей мячи забросили Йоаким Андерссон (3, 29), Йеспер Эрикссон (10), Феликс Ферсон (31), Альбин Томсен (32) и Йохан Лёфстед (57). «Байкал-Энергия» проиграл второй матч подряд и перед заключительным туром лишился шансов побороться за место в плей-офф турнира.

Московское «Динамо» обыграло шведский «Хаммарбю» со счетом 4:2. Мячи в составе российского клуба забрасывали Никита Иванов (2), Янис Бефус (5), Владислав Тарасов (16) и Максим Василенко (19). У соперника отличились Робин Сундин (33) и Карл-Йохан Рутквист (56).

В третий день турнира пройдут 10 матчей. Все шесть российских клубов, принимающих участие в соревнованиях, проведут свои встречи против шведских команд. Хабаровский «СКА-Нефтяник» сыграет против «Фриллесоса», архангельский «Водник» встретится с «Виллой», «Байкал-Энергия» — с «Ветландой», «Уральский Трубник» (Первоуральск) — с «Эдсбюном», «Динамо» — с «Бробергом», а «Енисей» — с «Вестеросом».