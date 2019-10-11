«Водник» проиграл шведской «Вилле» в матче группового этапа Кубка мира по хоккею с мячом

Источник: РИА "Новости"

Единственный гол забил Йоаким Андерссон на 57-й минуте. В группе А «Водник» занимает второе место, набрав 6 очков после трех матчей, лидирует «Вилла» с 6 очками после двух встреч.

В другом матче группового этапа хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл шведский «Фриллесос» со счетом 6:0. Голами отметились Станислав Турушев (15-я и 51-я минуты), Алан Джусоев (18), Александр Антипов (24), Артем Бондаренко (31) и Максим Ишкельдин (50). В турнирной таблице группы D российская команда набрала 9 очков, не потерпев ни одного поражения, и вышла в плей-офф с первого места. На второй строчке идет «Сандвикен» (Швеция) с 3 очками, за ним — другие шведские команды «Мотала» и «Фриллесос» (обе — 0).

В группе С в своем первом матче «Енисей» (Красноярск) разгромил финский клуб «Вейтера» (13:2). Забитыми мячами в составе победителей отметились Алмаз Миргазов (8, 20, 34, 54), Сергей Ломанов (11, 19), Кристоффер Эдлунд (15, 23, 51, 57), Марат Шарипов (45), Денис Лапшин (48) и Тимофей Безносов (58).

Позднее в пятницу пройдут другие матчи с участием российских клубов — иркутский клуб «Байкал-Энергия» сыграет со шведской командой «Ветланда», «Уральский трубник» (Первоуральск) сыграет со шведским «Эдсбюном», московское «Динамо» встретится с «Бробергом» (Швеция), «Енисей» сыграет с «Вестеросом» (Швеция).