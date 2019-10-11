Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
41
Хоккей. НХЛ
12.10
Баффало Сэйбрз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
12.10
Коламбус Блю Джэкетс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
12.10
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
45
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Калгари Флэймз
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Вашингтон Кэпиталз
65
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
52
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз
Сент-Луис Блюз
46
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Тампа-Бэй Лайтнинг
37
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Детройт Ред Уингз
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Эдмонтон Ойлерз
Б
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Анахайм Дакс
21
Все события
Фоторепортажи
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
10Знарок вернулся, чтобы развалить СКА
14:37 (мск), источник: ТАСС

«Водник» проиграл шведской «Вилле» в матче группового этапа Кубка мира по хоккею с мячом

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Архангельский «Водник» проиграл шведской команде «Вилла» со счетом 0:1 в матче группового этапа Кубка мира по хоккею с мячом. Турнир проходит в шведском Сандвикене.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Единственный гол забил Йоаким Андерссон на 57-й минуте. В группе А «Водник» занимает второе место, набрав 6 очков после трех матчей, лидирует «Вилла» с 6 очками после двух встреч.

В другом матче группового этапа хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл шведский «Фриллесос» со счетом 6:0. Голами отметились Станислав Турушев (15-я и 51-я минуты), Алан Джусоев (18), Александр Антипов (24), Артем Бондаренко (31) и Максим Ишкельдин (50). В турнирной таблице группы D российская команда набрала 9 очков, не потерпев ни одного поражения, и вышла в плей-офф с первого места. На второй строчке идет «Сандвикен» (Швеция) с 3 очками, за ним — другие шведские команды «Мотала» и «Фриллесос» (обе — 0).

В группе С в своем первом матче «Енисей» (Красноярск) разгромил финский клуб «Вейтера» (13:2). Забитыми мячами в составе победителей отметились Алмаз Миргазов (8, 20, 34, 54), Сергей Ломанов (11, 19), Кристоффер Эдлунд (15, 23, 51, 57), Марат Шарипов (45), Денис Лапшин (48) и Тимофей Безносов (58).

Позднее в пятницу пройдут другие матчи с участием российских клубов — иркутский клуб «Байкал-Энергия» сыграет со шведской командой «Ветланда», «Уральский трубник» (Первоуральск) сыграет со шведским «Эдсбюном», московское «Динамо» встретится с «Бробергом» (Швеция), «Енисей» сыграет с «Вестеросом» (Швеция).

Кубок мира завершится 13 октября. Самым титулованным клубом турнира является шведский «Болтик», который побеждал шесть раз. Среди российских команд наибольших успехов достиг «Енисей», завоевывавший титул четыре раза (1982, 1984, 2011, 2015), трижды трофей оказывался в руках хоккеистов московского «Динамо» (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали «Водник» (2003, 2004) и красногорский «Зоркий» (1990, 2012), один раз — казанское «Динамо» (2010).

 Гадалка обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Сборной России осталось сделать один шаг до Евро-2020
РПЛ на экспорт: кто уедет в Англию
Нам надо заново учиться болеть за сборную. Раньше было лучше
Роберто Карлос описал безумие в «Реале» эпохи «галактикос»
Несколько футболистов сборной России имеют проблемы со здоровьем
Титульный спонсор задумался об отказе от «Манчестер Юнайтед»
Подростки украли из магазина картонного Хабиба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь