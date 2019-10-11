Московское «Динамо» вышло в плей-офф Кубка мира по хоккею с мячом

Источник: РИА "Новости"

У «Динамо» отличились Артем Бутенко (10-я, 25-я и 59-я минуты), Янис Бефус (13) и Никита Иванов (75). В составе шведской команды голы забили Мартин Сёдерберг (49), Эрик Йонссон (59), Вадим Архипкин (73). В группе В «Динамо» заняло первое место, набрав 9 очков после трех матчей и выйдя в плей-офф с первого места.

«Уральский трубник» из Первоуральска победил шведский «Эдсбюн» со счетом 2:1, в составе российской команды отличились Дмитрий Сидоров (6) и Максим Ширяев (51), у соперников гол на счету Маттиаса Хаммарстрема (17). В турнирной таблице группы Е российский клуб набрал 6 очков после двух встреч, столько же у шведского «Болльнеса», «Эдсбюн» и шведская команда «Обу Тьюреда» не набрали турнирных баллов. В третьем туре группы Е встретятся «Уральский трубник» и «Болльнес», а также «Эдсбюн» и «Обу Тьюреда», обе встречи пройдут в субботу.

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«Байкал-Энергия» (Иркутск) уступил шведской «Ветланде» (4:7), у российской команды отличились Андрей Прокопьев (31), Руслан Тремаскин (36), Егор Егорычев (45) и Сергей Ган (60). У шведского клуба голы на счету Эту Пеухкури (7), Понтуса Нордстрема (14, 21, 33, 48, 58) и Альбина Ренхольма (38). В турнирной таблице группы А «Байкал-Энергия» занял последнее место, не сумев набрать очков в трех матчах и завершил борьбу на турнире. Еще один российский клуб «Водник» (Архангельск) занимает второе место (6 очков, 3 матча), лидирует шведская «Вилла» (6 очков, 2 матча), на третьем месте идет «Ветланда» (3 очка, 2 матча), встреча между «Виллой» и «Ветландой» пройдет в субботу.

Позднее в пятницу красноярский «Енисей» сыграет с «Вестеросом» (Швеция) в матче группы С. В турнире принимают участие 20 команд, разделенные на пять групп. В плей-офф выходят победители пяти групп и три лучшие команды из числа занявших вторые места в группах. Ранее российский клуб «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) занял первое место в турнирной таблице группы D, набрал 9 очков вышел в плей-офф с первого места, не потерпев ни одного поражения.