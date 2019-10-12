«Енисей» проиграл «Венерсборгу» в матче Кубка мира по бенди

«Енисей» проиграл «Венерсборгу» в матче Кубка мира по бенди

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Красноярский «Енисей» потерпел поражение от шведского «Венерсборга» в матче группового этапа Кубка мира по хоккею с мячом, который проходит в Швеции.