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16:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Енисей» проиграл «Венерсборгу» в матче Кубка мира по бенди

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Красноярский «Енисей» потерпел поражение от шведского «Венерсборга» в матче группового этапа Кубка мира по хоккею с мячом, который проходит в Швеции.

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Встреча группы С, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 4:3 в пользу «Венерсборога», в составе российской команды голы забили Кристоффер Эдлунд, Тимофей Безносов и Дмитрий Макаров.

Ранее «Енисей» на Кубке мира победил финский клуб «Вейтеря» (13:2) и шведский «Вестерос» (6:5).

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