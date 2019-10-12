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18:56 (мск), источник: ТАСС

Определились все участники плей-офф Кубка мира по хоккею с мячом

ТАСС, 12 октября. «Уральский трубник» из Первоуральска проиграл шведскому «Болльнесу» со счетом 1:3 в заключительном матче группового этапа Кубка мира по хоккею с мячом. Турнир проходит в шведском Сандвикене.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Андреас Вест (24-я минута), Пер Хельмюрс (27) и Филип Флодстам (43). У проигравших отличился Дмитрий Ширяев (55).

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В турнирной таблице группы E «Уральский трубник» по итогам трех матчей занял второе место, набрав 6 очков. «Болльнес» с 9 очками стал первым, на третьей строчке расположился шведский «Эдсбюн» (3 очка), четвертой — шведский «Обу Тьюреда» (0).

Определились все участники четвертьфиналов. «Уральский трубник» в ¼ финала сыграет с «Болльнесом», московское «Динамо» — с красноярским «Енисеем», хабаровский «СКА-Нефтяник» — со шведским клубом АИК, «Вилла» (Швеция) — с «Сандвикеном» (Швеция). Четвертьфинальные встречи стартуют позднее в субботу.

Кубок мира завершится 13 октября. Самым титулованным клубом является шведский «Болтик», который побеждал шесть раз. «Енисей» завоевывал титул четыре раза (1982, 1984, 2011, 2015), московское «Динамо» — три раза (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали «Водник» (2003, 2004) и красногорский «Зоркий» (1990, 2012), один раз — казанское «Динамо» (2010).

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