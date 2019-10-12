Определились все участники плей-офф Кубка мира по хоккею с мячом

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Андреас Вест (24-я минута), Пер Хельмюрс (27) и Филип Флодстам (43). У проигравших отличился Дмитрий Ширяев (55).

В турнирной таблице группы E «Уральский трубник» по итогам трех матчей занял второе место, набрав 6 очков. «Болльнес» с 9 очками стал первым, на третьей строчке расположился шведский «Эдсбюн» (3 очка), четвертой — шведский «Обу Тьюреда» (0).

Определились все участники четвертьфиналов. «Уральский трубник» в ¼ финала сыграет с «Болльнесом», московское «Динамо» — с красноярским «Енисеем», хабаровский «СКА-Нефтяник» — со шведским клубом АИК, «Вилла» (Швеция) — с «Сандвикеном» (Швеция). Четвертьфинальные встречи стартуют позднее в субботу.