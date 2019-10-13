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12 октября, источник: ТАСС

«Уральский трубник» не сумел пробиться в полуфинал Кубка мира по хоккею с мячом

ТАСС, 12 октября. Российский клуб «Уральский трубник» из Первоуральска уступил шведскому «Болльнесу» со счетом 1:2 в матче ¼ финала Кубка мира по хоккею с мячом. Турнир проходит в шведском Сандвикене.

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В составе российской команды отличился Илья Грачев (53-я минута), у шведского клуба голы забили Кристоффер Фагерстрём (3) и Филип Флодстам (41).

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Полуфинальные пары будут сформированы исходя результатов группового этапа. Позднее в субботу в другом четвертьфинале сыграют «СКА-Нефтяник» из Хабаровска и шведский АИК, а в ночь с субботы на воскресенье на лед выйдут российские клубы «Динамо» (Москва) и «Енисей» (Красноярск). Еще в одном четвертьфинале встретятся шведские клубы «Вилла» и «Сандвикен».

Кубок мира завершится 13 октября. Самым титулованным клубом является шведский «Болтик», который побеждал шесть раз. «Енисей» завоевывал титул четыре раза (1982, 1984, 2011, 2015), московское «Динамо» — три раза (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали «Водник» (2003, 2004) и красногорский «Зоркий» (1990, 2012), один раз — казанское «Динамо» (2010).

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