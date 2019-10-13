Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
00
Хоккей. НХЛ
01:00
Лос-Анджелес Кингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго Блэкхокс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт Ред Уингз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
12.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Эдмонтон Ойлерз
14
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Хоккей. КХЛ
12.10
Северсталь
Металлург Мг
12
Хоккей. КХЛ
12.10
ХК Динамо
Автомобилист
63
Хоккей. КХЛ
12.10
Авангард
Динамо Р
41
Хоккей. КХЛ
12.10
Спартак
Амур
Б
12
Хоккей. КХЛ
12.10
Трактор
Адмирал
Б
23
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
18Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы
17Торт, рыба и музыка от Руслана Нигматуллина
12 октября, источник: ТАСС

«СКА-Нефтяник» пробился в полуфинал Кубка мира по хоккею с мячом

ТАСС, 12 октября. Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал победу над шведским клубом АИК со счетом 6:0 в матче ¼ финала Кубка мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикене.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе российского клуба дублями отметились Максим Ишкельдин и Эрик Петтерсон, по голу забили Алан Джусоев и Юрий Шардаков.

Читайте также
Определились все участники плей-офф Кубка мира по хоккею с мячом

Ранее в четвертьфинале российский «Уральский трубник» (Первоуральск) уступил шведскому «Болльнесу» со счетом 1:2 и завершил борьбу на турнире. Российский клуб дважды уступил шведскому в течение пяти часов (первый матч прошел на групповом этапе и завершился поражением «Уральского трубника» со счетом 1:3).

В ночь с субботы на воскресенье на лед выйдут российские клубы «Динамо» (Москва) и «Енисей» (Красноярск). Еще в одном четвертьфинале встретятся шведские клубы «Вилла» и «Сандвикен». Полуфинальные пары будут сформированы исходя результатов группового этапа.

Кубок мира завершится 13 октября. Самым титулованным клубом является шведский «Болтик», который побеждал шесть раз. «Енисей» завоевывал титул четыре раза (1982, 1984, 2011, 2015), московское «Динамо» — три раза (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали «Водник» (2003, 2004) и красногорский «Зоркий» (1990, 2012), один раз — казанское «Динамо» (2010).

Читайте также
 Гадалка обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Теплая Никосия ждет жаркой игры. Кипр и Россия готовятся к матчу
Жаркая суббота в КХЛ. Поражение «Спартака», камбэк «Динамо»
У Медведева шестой финал подряд. Он просто невероятен
Гимнастка из США повторила рекорд по количеству наград ЧМ
«Ливерпуль» победил «Рейнджерс». Джеррард сыграл за обе команды
Рэпер Баста получил в ростовском СКА руководящий пост
Суд вынес скандальное решение по алиментам в деле Новосельцева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь