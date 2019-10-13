«СКА-Нефтяник» пробился в полуфинал Кубка мира по хоккею с мячом

Источник: РИА "Новости"

В составе российского клуба дублями отметились Максим Ишкельдин и Эрик Петтерсон, по голу забили Алан Джусоев и Юрий Шардаков.

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Ранее в четвертьфинале российский «Уральский трубник» (Первоуральск) уступил шведскому «Болльнесу» со счетом 1:2 и завершил борьбу на турнире. Российский клуб дважды уступил шведскому в течение пяти часов (первый матч прошел на групповом этапе и завершился поражением «Уральского трубника» со счетом 1:3).

В ночь с субботы на воскресенье на лед выйдут российские клубы «Динамо» (Москва) и «Енисей» (Красноярск). Еще в одном четвертьфинале встретятся шведские клубы «Вилла» и «Сандвикен». Полуфинальные пары будут сформированы исходя результатов группового этапа.