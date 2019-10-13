Московское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка мира по хоккею с мячом

Источник: РИА "Новости"

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. У москвичей голы забили Иван Шевцов (22-я минута), Янис Бефус (36) и Никита Иванов (46). В составе красноярского клуба отличились Кристофер Эдлунд (15), Алмаз Миргазов (40) и Сергей Ломанов (52). В серии пенальти точнее оказались хоккеисты «Динамо» — 3:1.

В полуфинальном матче «Динамо» в воскресенье встретится с хабаровским «СКА-Нефтяником», который ранее разгромил шведский АИК (6:0). Другую полуфинальную пару составили шведские «Вилла» и «Болльнес».