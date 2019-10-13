Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Куньлунь
Локомотив
26
Хоккей. КХЛ
16:00
Йокерит
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Филадельфия Флайерз
Б
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
62
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Вашингтон Кэпиталз
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Питтсбург Пингвинз
47
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго Блэкхокс
Виннипег Джетс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
30
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Сент-Луис Блюз
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт Ред Уингз
Торонто Мэйпл Ливз
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
Б
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
23
Хоккей. НХЛ
01:00
Лос-Анджелес Кингз
Нэшвилл Предаторз
74
Хоккей. НХЛ
12.10
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
42
Все события
Фоторепортажи
7Бивол защитил титул чемпиона мира по боксу
17Торт, рыба и музыка от Руслана Нигматуллина
09:43 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка мира по хоккею с мячом

ТАСС, 13 октября. Московское «Динамо» обыграло красноярский «Енисей» по пенальти в матче ¼ финала Кубка мира по хоккею с мячом. Турнир проходит в шведском Сандвикене.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. У москвичей голы забили Иван Шевцов (22-я минута), Янис Бефус (36) и Никита Иванов (46). В составе красноярского клуба отличились Кристофер Эдлунд (15), Алмаз Миргазов (40) и Сергей Ломанов (52). В серии пенальти точнее оказались хоккеисты «Динамо» — 3:1.

В полуфинальном матче «Динамо» в воскресенье встретится с хабаровским «СКА-Нефтяником», который ранее разгромил шведский АИК (6:0). Другую полуфинальную пару составили шведские «Вилла» и «Болльнес».

Кубок мира завершится 13 октября. Самым титулованным клубом является шведский «Болтик», который побеждал шесть раз. «Енисей» завоевывал титул четыре раза (1982, 1984, 2011, 2015), московское «Динамо» — три раза (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали «Водник» (2003, 2004) и красногорский «Зоркий» (1990, 2012), один раз — казанское «Динамо» (2010).

 Гадалка обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Комплимент для Черчесова: россияне могут оформить выход на Евро
Овечкин и Кузнецов взяли реванш у Радулова в матче НХЛ (видео)
Новая Русская Ракета. Михеев забил в НХЛ после чумового рывка
Чемпион мира по боксу россиянин Бивол защитил титул
Охранник против Емельяненко. Шоу в Москве едва избежало конфуза
Россия проиграла Аргентине и потеряла шансы на медали Кубка мира
Наместников нокаутировал главного фаворита сезона НХЛ (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь