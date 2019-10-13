Московское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка мира по хоккею с мячом
ТАСС, 13 октября. Московское «Динамо» обыграло красноярский «Енисей» по пенальти в матче ¼ финала Кубка мира по хоккею с мячом. Турнир проходит в шведском Сандвикене.
ТАСС, 13 октября. Московское «Динамо» обыграло красноярский «Енисей» по пенальти в матче ¼ финала Кубка мира по хоккею с мячом. Турнир проходит в шведском Сандвикене.
Основное время матча завершилось со счетом 3:3. У москвичей голы забили Иван Шевцов (22-я минута), Янис Бефус (36) и Никита Иванов (46). В составе красноярского клуба отличились Кристофер Эдлунд (15), Алмаз Миргазов (40) и Сергей Ломанов (52). В серии пенальти точнее оказались хоккеисты «Динамо» — 3:1.
В полуфинальном матче «Динамо» в воскресенье встретится с хабаровским «СКА-Нефтяником», который ранее разгромил шведский АИК (6:0). Другую полуфинальную пару составили шведские «Вилла» и «Болльнес».
Кубок мира завершится 13 октября. Самым титулованным клубом является шведский «Болтик», который побеждал шесть раз. «Енисей» завоевывал титул четыре раза (1982, 1984, 2011, 2015), московское «Динамо» — три раза (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали «Водник» (2003, 2004) и красногорский «Зоркий» (1990, 2012), один раз — казанское «Динамо» (2010).