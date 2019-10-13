Россия в 2020 году впервые примет Кубок мира по хоккею с мячом

Источник: РИА "Новости"

На заседании исполкома Международной федерации бенди было принято решение проводить Кубок мира в разных странах, с 1974 года турнир традиционно проходил только в Швеции. Отмечается, что с предложением о проведении турнира в разных странах выступила российская федерация хоккея с мячом, в итоге было принято решение, что осенью 2020 года Кубок мира пройдет в одном из городов России.

Сообщается, что уже получены согласие на участие от четырех шведских клубов, а в ближайшее время будет создана специальная рабочая группа, которая займется подготовкой к турниру.

В Сандвикене в 46-й раз проходит Кубок мира, который завершится в воскресенье.

Кубок мира проводится ежегодно с 1974 года, за свою историю он проходил лишь в трех шведских городах. С 1974 по 2008 год турнир проходил в Юсдале, а с 2009 года хозяином стал Сандвикен, однако в 2008 году турнир был частично перенесен в Эдсбюн из-за теплой погоды и неготовности льда на арене в Юсдале. За 45-летнюю историю главный приз выигрывали 17 клубов: 11 из них представляли Швецию (32 победы), пять — Россию (12), еще одним обладателем трофея стала команда из Финляндии (в 1976 году победу одержал ОЛС).