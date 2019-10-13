Россия в 2020 году впервые примет Кубок мира по хоккею с мячом
ТАСС, 13 октября. Кубок мира по хоккею с мячом пройдет в России в 2020 году. Об этом сообщает
ТАСС, 13 октября. Кубок мира по хоккею с мячом пройдет в России в 2020 году. Об этом сообщает
На заседании исполкома Международной федерации бенди было принято решение проводить Кубок мира в разных странах, с 1974 года турнир традиционно проходил только в Швеции. Отмечается, что с предложением о проведении турнира в разных странах выступила российская федерация хоккея с мячом, в итоге было принято решение, что осенью 2020 года Кубок мира пройдет в одном из городов России.
Сообщается, что уже получены согласие на участие от четырех шведских клубов, а в ближайшее время будет создана специальная рабочая группа, которая займется подготовкой к турниру.
В Сандвикене в 46-й раз проходит Кубок мира, который завершится в воскресенье.
Кубок мира проводится ежегодно с 1974 года, за свою историю он проходил лишь в трех шведских городах. С 1974 по 2008 год турнир проходил в Юсдале, а с 2009 года хозяином стал Сандвикен, однако в 2008 году турнир был частично перенесен в Эдсбюн
Самым титулованным клубом турнира является шведский «Болтик», который побеждал шесть раз. Среди российских команд наибольших успехов достиг красноярский «Енисей», завоевывавший титул четыре раза (1982, 1984, 2011 и 2015). Трижды трофей оказывался у хоккеистов московского «Динамо» (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали «Водник» (2003, 2004) и красногорский «Зоркий» (1990, 2012), однажды — казанское «Динамо» (2010).