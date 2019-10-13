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13:20 (мск), источник: ТАСС

Россия в 2020 году впервые примет Кубок мира по хоккею с мячом

ТАСС, 13 октября. Кубок мира по хоккею с мячом пройдет в России в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

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Источник: РИА "Новости"

На заседании исполкома Международной федерации бенди было принято решение проводить Кубок мира в разных странах, с 1974 года турнир традиционно проходил только в Швеции. Отмечается, что с предложением о проведении турнира в разных странах выступила российская федерация хоккея с мячом, в итоге было принято решение, что осенью 2020 года Кубок мира пройдет в одном из городов России.

Сообщается, что уже получены согласие на участие от четырех шведских клубов, а в ближайшее время будет создана специальная рабочая группа, которая займется подготовкой к турниру.

В Сандвикене в 46-й раз проходит Кубок мира, который завершится в воскресенье.

Кубок мира проводится ежегодно с 1974 года, за свою историю он проходил лишь в трех шведских городах. С 1974 по 2008 год турнир проходил в Юсдале, а с 2009 года хозяином стал Сандвикен, однако в 2008 году турнир был частично перенесен в Эдсбюн из-за теплой погоды и неготовности льда на арене в Юсдале. За 45-летнюю историю главный приз выигрывали 17 клубов: 11 из них представляли Швецию (32 победы), пять — Россию (12), еще одним обладателем трофея стала команда из Финляндии (в 1976 году победу одержал ОЛС).

Самым титулованным клубом турнира является шведский «Болтик», который побеждал шесть раз. Среди российских команд наибольших успехов достиг красноярский «Енисей», завоевывавший титул четыре раза (1982, 1984, 2011 и 2015). Трижды трофей оказывался у хоккеистов московского «Динамо» (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали «Водник» (2003, 2004) и красногорский «Зоркий» (1990, 2012), однажды — казанское «Динамо» (2010).

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