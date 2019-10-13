«СКА-Нефтяник» вышел в финал Кубка мира по бенди, обыграв «Динамо»
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» вышел в финал Кубка мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикене.
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» вышел в финал Кубка мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикене.
В полуфинале хабаровчане обыграли московское «Динамо» — 2:0. Голы забили Юрий Викулин и Максим Ишкельдин.
В финале соперником «СКА-Нефтяника» станет шведская «Вилла Лидчёпинг». Встреча пройдет позднее в воскресенье.