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16:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«СКА-Нефтяник» вышел в финал Кубка мира по бенди, обыграв «Динамо»

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» вышел в финал Кубка мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикене.

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Источник: Спорт РИА Новости

В полуфинале хабаровчане обыграли московское «Динамо» — 2:0. Голы забили Юрий Викулин и Максим Ишкельдин.

В финале соперником «СКА-Нефтяника» станет шведская «Вилла Лидчёпинг». Встреча пройдет позднее в воскресенье.

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