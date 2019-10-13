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19:02 (мск), источник: ТАСС

«СКА-Нефтяник» проиграл «Болльнесу» в финале Кубка мира по хоккею с мячом

ТАСС, 13 октября. Хабаровский «СКА-Нефтяник» уступил шведскому «Болльнесу» со счетом 2:5 в финальном матче Кубка мира по хоккею с мячом. Турнир проходил в шведском Сандвикене.

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Источник: РИА "Новости"

Голами в составе победителей отметились Кристиан Микельссон (23, 27, 36, 47-я минуты) и Самули Хелавур (45). У проигравших отличились Артем Бондаренко (32) и Максим Ишкельдин (41).

«Болльнес» во второй раз в своей истории выиграл Кубок мира, впервые шведский клуб стал победителем в 2005 году, в 2008-м «Болльнес» играл в финале турнира. «СКА-Нефтяник» впервые принял участие в решающем матче турнира.

Самым титулованным клубом Кубка мира является шведский «Болтик», который побеждал шесть раз. Красноярский «Енисей» завоевывал титул четыре раза (1982, 1984, 2011, 2015), московское «Динамо» — три раза (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали архангельский «Водник» (2003, 2004) и красногорский «Зоркий» (1990, 2012), один раз — казанское «Динамо» (2010).

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