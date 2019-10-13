«СКА-Нефтяник» проиграл «Болльнесу» в финале Кубка мира по хоккею с мячом

Источник: РИА "Новости"

Голами в составе победителей отметились Кристиан Микельссон (23, 27, 36, 47-я минуты) и Самули Хелавур (45). У проигравших отличились Артем Бондаренко (32) и Максим Ишкельдин (41).

«Болльнес» во второй раз в своей истории выиграл Кубок мира, впервые шведский клуб стал победителем в 2005 году, в 2008-м «Болльнес» играл в финале турнира. «СКА-Нефтяник» впервые принял участие в решающем матче турнира.