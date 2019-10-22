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12:03 (мск), источник: Сиб.фм

Хоккейный клуб из Новосибирска уволил главного тренера

Главный тренер команды Олег Чубинский сложил свои полномочия; его место занял Сергей Рогулёв.

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У хоккейного клуба «Сибсельмаш» сменился главный тренер. Информация об этом появилась на официальном сайте команды.

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Хоккейный клуб и экс-наставник Олег Чубинский, который пять лет тренировал команду, совместно приняли решение пойти разными путями и расторгли контракт. Место главного тренера займёт мастер спорта и обладатель Кубка России Сергей Рогулёв, до этого руководивший командой «Сибсельмаш-2».

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Отметим, что под покровительством Олега Чубинского «Сибсельмаш» сумел занять пятое место в чемпионате страны среди команд Суперлиги в сезоне 2017−2018 годов.

Напомним, 15 октября ХК «Сибирь» проиграл «Нефтехимику» в дополнительное время.

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