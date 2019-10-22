Хоккейный клуб из Новосибирска уволил главного тренера
Главный тренер команды Олег Чубинский сложил свои полномочия; его место занял Сергей Рогулёв.
Главный тренер команды Олег Чубинский сложил свои полномочия; его место занял Сергей Рогулёв.
У хоккейного клуба «Сибсельмаш» сменился главный тренер. Информация об этом появилась на официальном сайте команды.
Хоккейный клуб и
Отметим, что под покровительством Олега Чубинского «Сибсельмаш» сумел занять пятое место в чемпионате страны среди команд Суперлиги в сезоне 2017−2018 годов.
Напомним, 15 октября ХК «Сибирь» проиграл «Нефтехимику» в дополнительное время.