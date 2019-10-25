«Рекорд» победил «Каребю» в матче Кубка мира по хоккею с мячом среди женщин
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Иркутский «Рекорд» разгромил шведский «Каребю» в матче Кубка мира по хоккею с мячом среди женщин в Швеции.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Иркутский «Рекорд» разгромил шведский «Каребю» в матче Кубка мира по хоккею с мячом среди женщин в Швеции.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 10:0 в пользу «Рекорда». В составе победительниц по дублю сделали Анастасия Кедрова, Кристина Машинская и Галина Михайлова, по одному голу забили Татьяна Гуринчик, Мария Тхир и Анна Нецветаева, один автогол на счету шведской команды.
В следующем матче турнира позднее в пятницу «Рекорд» сыграет со шведским клубом «Сандвикен».