Московское «Динамо» стало семикратным обладателем Кубка России по хоккею с мячом

В составе «Динамо» голы забили Владислав Тарасов (9-я и 30-я минуты), Янис Бефус (47) и Виктор Чернышев (68).
У «Водника» отличился Андрей Климкин (17), Артем Шеховцов (41).
Кубок России по хоккею с мячом проводится с 1992 года, в 1937—1941, 1946−1954, 1983−1991 годах проводился Кубок СССР. «Динамо» является 13-кратным обладателем Кубка СССР (1937, 1938, 1940, 1941, 1947−1954, 1987) и в рекордный седьмой раз стало обладателем Кубка России (2005, 2006, 2008, 2011, 2011, 2012, 2019). В активе хабаровского «СКА-Нефтяника» и «Водника» по шесть трофеев.
«Динамо» также является 15-кратным чемпионом СССР (1935/36, 1950/51, 1951/52, 1960/61−1964/65, 1966−67, 1968−69, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1975/76, 1977/78), шестикратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1974/75−1976−77, 2005/06, 2007/08, 2008/2009), трехкратным обладателем Кубка мира (2006, 2007, 2013) и семикратным чемпионом России (2005/06 — 2012/13).