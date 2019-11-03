Московское «Динамо» стало семикратным обладателем Кубка России по хоккею с мячом

«СКА-Нефтяник» проиграл «Болльнесу» в финале Кубка мира по хоккею с мячом

Кубок России по хоккею с мячом проводится с 1992 года, в 1937—1941, 1946−1954, 1983−1991 годах проводился Кубок СССР. «Динамо» является 13-кратным обладателем Кубка СССР (1937, 1938, 1940, 1941, 1947−1954, 1987) и в рекордный седьмой раз стало обладателем Кубка России (2005, 2006, 2008, 2011, 2011, 2012, 2019). В активе хабаровского «СКА-Нефтяника» и «Водника» по шесть трофеев.