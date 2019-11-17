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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Енисей» обыграл «Уральский Трубник» в матче ЧР по хоккею с мячом

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Красноярский «Енисей» переиграл «Уральский Трубник» (Первоуральск) в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

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Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 6:4. У победителей по дублю сделали Сергей Ломанов, Кристоффер Эдлунд и Алмаз Миргазов. У гостей отличились Андрей Орлов, Максим Ширяев, Андрей Герасимов и Михаил Красиков.

В других матчах дня хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл в гостях сыктывкарский «Строитель» со счетом 8:3, а нижегородский «Старт» дома победил мурманский «Мурман» — 4:1.

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