«Кузбасс» обыграл «Волгу» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Встреча, прошедшая в Кемерово в среду, завершилась со счетом 8:3 в пользу хозяев льда. У победителей покер оформил Вячеслав Швецов, также дублем отметился Владимир Каланчин, а еще по мячу забили Олег Земцов и Григорий Федоров. У гостей дубль оформил Евгений Мельников, еще один гол на счету Андрея Крайнова.