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17:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Кузбасс» обыграл «Волгу» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Кемеровский «Кузбасс» обыграл ульяновскую «Волгу» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

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Встреча, прошедшая в Кемерово в среду, завершилась со счетом 8:3 в пользу хозяев льда. У победителей покер оформил Вячеслав Швецов, также дублем отметился Владимир Каланчин, а еще по мячу забили Олег Земцов и Григорий Федоров. У гостей дубль оформил Евгений Мельников, еще один гол на счету Андрея Крайнова.

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