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15:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Енисей» обыграл «Родину» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Красноярский «Енисей» на выезде переиграл кировскую «Родину» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

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Встреча, прошедшая в субботу в Кирове, завершилась со счетом 8:5 в пользу гостей.

В других матчах дня казанское «Динамо» на своем льду сыграло вничью с архангельским «Водником» — 4:4, а мурманский «Мурман» дома разошелся миром с ульяновской «Волгой» — 4:4.

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