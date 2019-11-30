«Енисей» обыграл «Родину» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Встреча, прошедшая в субботу в Кирове, завершилась со счетом 8:5 в пользу гостей.

В других матчах дня казанское «Динамо» на своем льду сыграло вничью с архангельским «Водником» — 4:4, а мурманский «Мурман» дома разошелся миром с ульяновской «Волгой» — 4:4.