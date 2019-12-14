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16:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» победило «Сибсельмаш» в матче ЧР по хоккею с мячом

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло новосибирский «Сибсельмаш» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Красногорске, завершилась со счетом 9:2. В составе победителей по дублю сделали Виктор Чернышев, Роман Дарковский и Евгений Филиппов, также мячи забили Максим Василенко, Янис Бефус и Валерий Ивкин. У проигравших отличились Артем Вшивков и Павел Анисимов.

Другие результаты матчей чемпионата России, прошедших в субботу:

«Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 7:3,

«Динамо» (Казань) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 5:2,

«Родина» (Киров) — «Старт» (Нижегородская область) — 4:5,

«Мурман» (Мурманск) — «Енисей» (Красноярск) — 2:7.

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