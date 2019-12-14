«Динамо» победило «Сибсельмаш» в матче ЧР по хоккею с мячом

Встреча, прошедшая в Красногорске, завершилась со счетом 9:2. В составе победителей по дублю сделали Виктор Чернышев, Роман Дарковский и Евгений Филиппов, также мячи забили Максим Василенко, Янис Бефус и Валерий Ивкин. У проигравших отличились Артем Вшивков и Павел Анисимов.