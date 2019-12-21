Сборная России по бенди обыграла Швецию на Турнире четырех наций
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Швеции на Турнире четырех наций, который проходит в Швеции.
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Швеции на Турнире четырех наций, который проходит в Швеции.
Игра завершилась со счетом 6:2. Голы в составе российской команды забили Максим Анциферов (14-я минута), Алмаз Миргазов (57-я, 90-я), Евгений Дергаев (58-я), Никита Иванов (82-я) и Максим Ишкельдин (85-я).
Следующий матч на турнире российская сборная проведет в воскресенье с командой Норвегии.