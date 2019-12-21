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21 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по бенди обыграла Швецию на Турнире четырех наций

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Швеции на Турнире четырех наций, который проходит в Швеции.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра завершилась со счетом 6:2. Голы в составе российской команды забили Максим Анциферов (14-я минута), Алмаз Миргазов (57-я, 90-я), Евгений Дергаев (58-я), Никита Иванов (82-я) и Максим Ишкельдин (85-я).

Следующий матч на турнире российская сборная проведет в воскресенье с командой Норвегии.

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