Победный уик-энд России

Источник: РИА "Новости"

Вечное обновление

До юбилейного 40-го чемпионата мира среди мужчин еще относительно далеко: турнир, как и в 2015-ом в Хабаровске сезона по окончанию национальных чемпионатов. И пока в Иркутске достраивается шестой для России крытый дворец с уникальными деревянными арками, свой фундамент к дебюту на его льду время закладывать и национальным сборным.

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Пожалуй, об обновлении главной команды страны говорят едва ли не каждый год — даже на фоне впечатляющей шестилетней победной серии на чемпионатах мира (с единственным исключением на Сандвикен-2017)! Но нынешняя ситуация куда более тотальная: не просто добавить свежей крови (читай — игроков) в организм под названием «сборная», а изменить ее биохимию — то бишь философию, кредо, видение. И внедрять метаморфозы поручено ни много ни мало одним из самых блестящих игроков в новейшей истории России — Павлу Францу и Михаилу Свешникову. Оба были творцами не одного российского золотав 90-ые и 2000-ые, плотью и сердцем той великолепной сборной, на которой как раз такиросло поколение игроков сборной нынешней. Оба входили в тренерский штаб Сергея Мяуса на том самом ЧМ-2017, но только сейчас, по большому счету, получили время, доверие и свободу для действий.

У нас — 6 дебютантов

На всю переделку у нового тренерского штаба (куда входит также Ильяс Хандаев) — пять месяцев и два пробныхтурнира. Первый — 4nationsCup. Шведы по традиции затаскивают на новые крытые арены: на сей раз черед дошел до «Эрикссона», расположенного в 25 километрах от крупного по скандинавским меркам города Векше. На новом стадионе все из дерева — довольно свежего и грубого, будто только что из-под верстака: трибуны, лавки для игроков, бортики… Кажется, что игра сборных на этом турнире — такая же неотшлифованная. Но тому есть причины: у России сразу 6 дебютантов и радикально новая линия обороны, у Швеции — номинально трое, но уже «на флажке» выясняется, что сыграет абсолютно «сырая» средняя линия без травмированных Берлина, Хеллмюрса и Сэфстрема.

«Во время нашей игры я даже, признаться, поймал себя на мысли: с кем было бы проще сыграть? С теми, кто должен был сюда приехать или с теми, кто приехал — хорошими игроками, лидерами своих клубов да еще и голодными» до игры? Хотя просто, разумеется, не было бы ни в том, ни в другом случае, — резюмировал Михаил Свешников.

Российская ставка во втором тайме сыграла (6:2), хотя первый шведы выдали на-гора. Возможно, никогда прежде желто-синие так не играли, отбирая мяч и молниеносно отправляя его партнеру в атаку, но задачи у нового рулевого скандинавов Микке Карлссона, как ни парадоксально, близнецы российских. С той лишь поправкой, что шведы с 2012 года шесть чемпионатов мира проиграли! В Оби хозяева турнира, наевшись с Россией, уступили еще и финнам (3:4), но амбициозного тренера, поигравшего в архангельском «Воднике», это наверняка только подстегнет.

Сборная России при всех шероховатостях и ошибках на Турнире четырех наций вообще предстала, что не может не радовать, крайне управляемой и пластичной командой, готовой к переменам и впитывающей новые тенденции нового тренерского штаба.

5 безответных мячей в ворота шведов при 1:2, атакующая карусель во встрече с финнами (6:1) и по-здоровому наглая игра дебютантов в обороне при надежном «тыле» в лице нового капитана — голкипера Романа Черных. Из «Эрикссон Арены» сборная России увезла первый кубок сезона 2019/20 и, глядя на потенциал команды, хочется верить, что не последний и не главный.

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Первое золото с 2013 года

По-настоящему триумфальным прошедший уик-энд сделала, безусловно, российская молодежка, разнесшая сверстников (до 22 лет) в пух и прах в Архангельске. Не помешала команде Эдуарда Трифонова ни беспощадная метель, ни шведы в финале — 7:1! Поморская победа ценна не столько тем, что Россия наконец вышла вперед по количеству титулов в вечном противостоянии со скандинавами (4:3), сколь тем, что стала первой с 2013 года.

А лидеры чемпионской молодежки вполне могут получить свой шанс в национальной команде, которую перед Иркутском-2020 ждет второй январский евроэтап в финской Лаппеэнранте. Там Францу и Ко уже есть что шлифовать, но и есть кого проверить на совместимость новой биохимии сборной.

«Турнир четырех наций» — 2019. Оби (Швеция)

20 декабря. Россия — Финляндия — 6:1 (2:1)

21 декабря. Россия — Швеция — 6:2 (1:1)

22 декабря. Россия — Норвегия — 11:0 (5:0)

Лучшие бомбардиры: К. Эдлунд (Швеция) — 7 (6+1), Н. Иванов и А. Миргазов (оба — Россия) — по 6 (5+1).