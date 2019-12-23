Победный уик-энд России
Мужская национальная сборная России выиграла «Турнир четырех наций» в Швеции, а отечественная «молодежка» не встретила равных на мировом форуме в Архангельске.
Мужская национальная сборная России выиграла «Турнир четырех наций» в Швеции, а отечественная «молодежка» не встретила равных на мировом форуме в Архангельске.
До юбилейного 40-го чемпионата мира среди мужчин еще относительно далеко: турнир, как и в 2015-ом в Хабаровске сезона по окончанию национальных чемпионатов. И пока в Иркутске достраивается шестой для России крытый дворец с уникальными деревянными арками, свой фундамент к дебюту на его льду время закладывать и национальным сборным.
Пожалуй, об обновлении главной команды страны говорят едва ли не каждый год — даже на фоне впечатляющей шестилетней победной серии на чемпионатах мира (с единственным исключением на Сандвикен-2017)! Но нынешняя ситуация куда более тотальная: не просто добавить свежей крови (читай — игроков) в организм под названием «сборная», а изменить ее биохимию — то бишь философию, кредо, видение. И внедрять метаморфозы поручено ни много ни мало одним из самых блестящих игроков в новейшей истории России — Павлу Францу и Михаилу Свешникову. Оба были творцами не одного российского золотав 90-ые и 2000-ые, плотью и сердцем той великолепной сборной, на которой как раз такиросло поколение игроков сборной нынешней. Оба входили в тренерский штаб Сергея Мяуса на том самом ЧМ-2017, но только сейчас, по большому счету, получили время, доверие и свободу для действий.
На всю переделку у нового тренерского штаба (куда входит также Ильяс Хандаев) — пять месяцев и два пробныхтурнира. Первый — 4nationsCup. Шведы по традиции затаскивают на новые крытые арены: на сей раз черед дошел до «Эрикссона», расположенного в 25 километрах от крупного по скандинавским меркам города Векше. На новом стадионе все из дерева — довольно свежего и грубого, будто только что
«Во время нашей игры я даже, признаться, поймал себя на мысли: с кем было бы проще сыграть? С теми, кто должен был сюда приехать или с теми, кто приехал — хорошими игроками, лидерами своих клубов да еще и голодными» до игры? Хотя просто, разумеется, не было бы ни в том, ни в другом случае, — резюмировал Михаил Свешников.
Российская ставка во втором тайме сыграла (6:2), хотя первый шведы выдали
5 безответных мячей в ворота шведов при 1:2, атакующая карусель во встрече с финнами (6:1) и
А лидеры чемпионской молодежки вполне могут получить свой шанс в национальной команде, которую перед Иркутском-2020 ждет второй январский евроэтап в финской Лаппеэнранте. Там Францу и Ко уже есть что шлифовать, но и есть кого проверить на совместимость новой биохимии сборной.
«Турнир четырех наций» — 2019. Оби (Швеция)
20 декабря. Россия — Финляндия — 6:1 (2:1)
21 декабря. Россия — Швеция — 6:2 (1:1)
22 декабря. Россия — Норвегия — 11:0 (5:0)
Лучшие бомбардиры: К. Эдлунд (Швеция) — 7 (6+1), Н. Иванов и А. Миргазов (оба — Россия) — по 6 (5+1).
Евгений Конов