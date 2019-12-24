Российская молодежка выиграла золото!

Источник: Спорт-Экспресс

Молодежные мировые форумы, в отличие от взрослых, проводились в истории хоккея с мячом всего 6 раз. В 1990 году впервые турнир принял шведский Сандвикен, а через два года — российские Березники, что в Пермском крае. После этого — почти два десятилетия «затишья»: возродился турнир уже во время президентства в Международной федерации бенди (FIB) Бориса Скрынника. В 2011 и 2013 году молодежное первенство состоялось в подмосковном Обухово, и дважды стало «золотым» для России — драматичная победа в финале над шведами (5:4 ОТ) и зубодробительный разгром главного соперника два года спустя (11:2).

В январе 2016 года «молодежек» приютил финский Варкаус: та команда с Никитой Ивановым уступила Швеции буквально на последней минуте (2:3). В декабре 2017-го снова неудача: скандинавы добыли титул, наконец, на домашнем льду и сделали это по чудовищному для россиян сценарию. К 33-й минуте команда Эдуарда Трифонова вела 3:0, к 58-й — 4:1, а на 87-й минуте — 5:3. Но шведы с шестью нынешними игроками национальной сборной в составе (Юханссон, Карлссон, Айрисниеми, Ландстрем, Эрлунд и Викблад) сумели спастись, а на 27-й минуте овертайма вырвать титул…

В Архангельске Россия и Швеция должны были выяснить, кто поведет в этой «суперсерии» — в преддверии финала между двумя странами царил нейтралитет по победам (3:3). Это к радости шести тысяч зрителей на стадионе «Труд» сделали хозяева, не оставившие ни шансов сопернику, ни тени сомнений зрителям — 7:1! В финале случилось сразу три «дубля»: по два гола на счету Олега Тарнаруцкого, Алексея Торгонского и архангелогородца Ильи Насекина, признанного лучшим игроком домашнего чемпионата.

Долгожданный кубок, который Россия не завоевывала с 2013 года, победителям вручил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, которому помогали юные хоккеисты команды «Водник-2004» — обладателя Кубка мира среди юношей 2019 года.

— Поздравляю всех с завершением прекрасного первенства мира, которое прошло в Архангельске! Турнир стал настоящим праздником спорта, все десять игр — на одном дыхании! Участники показали выдающийся хоккей, бескомпромиссную борьбу и доставили огромное удовольствие всем болельщикам, — отметил глава Поморья.

Лучшие игроки МЧМ-2019: