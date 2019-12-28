Московское «Динамо» и «Енисей» сыграли вничью в матче ЧР по бенди
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Московское «Динамо» сыграло вничью с красноярским «Енисеем» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Московское «Динамо» сыграло вничью с красноярским «Енисеем» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 3:3.
В других матчах игрового дня архангельский «Водник» на выезде победил кировскую «Родину» со счетом 9:3, нижегородский «Старт» дома разошелся миром с ульяновской «Волгой» — 4:4.