Московское «Динамо» и «Енисей» сыграли вничью в матче ЧР по бенди

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 3:3.

В других матчах игрового дня архангельский «Водник» на выезде победил кировскую «Родину» со счетом 9:3, нижегородский «Старт» дома разошелся миром с ульяновской «Волгой» — 4:4.