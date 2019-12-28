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15:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» и «Енисей» сыграли вничью в матче ЧР по бенди

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Московское «Динамо» сыграло вничью с красноярским «Енисеем» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 3:3.

В других матчах игрового дня архангельский «Водник» на выезде победил кировскую «Родину» со счетом 9:3, нижегородский «Старт» дома разошелся миром с ульяновской «Волгой» — 4:4.

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