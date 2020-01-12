В чемпионате России сменился лидер. Предыдущий не проигрывал 11 месяцев

Источник: РИА "Новости"

321 армейский день

Когда записной фаворит подолгу не оступается, наибольший интерес к нему проявляют даже не рядовые болельщики, а статистики. Нынешняя беспроигрышная армейская серия в суперлиге составила 321 день — с того самого момента, когда чемпион уступил столичному «Динамо» в «Крылатском» 24 февраля 2019 года (6:8). То поражение в 28-м туре, к слову, стало первым для гостей в чемпионате. Впрочем, через месяц дальневосточники поквитались, что называется, без тени сомнений — 5:0. Да еще и в финале чемпионата! Словом, Хабаровск на протяжении последних трех лет приучил и своих, и чужих болельщиков относиться кпоражениям как к сенсациям, пусть и с приставкой «мини».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ab54771be808631424f3" data-vnd="ab54771be808631424f3" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ab54771be808631424f3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Страсть по-казански

Такая в субботу произошла в Казани, куда «СКА-Нефтяник» прилетел с Суперкубком России, завоеванным 5 января в Архангельске, и 25-матчевой беспроигрышной серией в чемпионате. Откровенно говоря, нынче она реально могла оборваться всего дважды: в Красноярске (4:4 с «Енисеем») и Ульяновске (8:7 над «Волгой» и победный гол Грановского на 90-й минуте). Всю остальную дистанцию хабаровчане, даже лишившиеся летом трети игроков основы, прошли внушительно и солидно. Сопоставимо статусу фаворита провели армейцы и первый тайм в столице Татарстана: событий не форсировали, в нужный момент динамовцев, трижды выходивших вперед, за счет активизации атакующего многоугольника Джусоев — Шардаков — Ишкельдин — Бондаренко — Петтерссоннастигали. Но дисквалифицированного на три матча наставника «СКА-Нефтяника» Михаила Юрьева, следившего за матчем с трибун «Ракеты» и дирижирующего игрой команды с помощью мобильного телефона, определенно должны были насторожить провалы в обороне: что в моменте с первым голом Ларионова, ставшего настоящим динамовским вожаком, что в случае с его отбором у «стоячих» защитников в углу поля и голевой передачей на забытого всеми Дашкова…

В отсутствии прихрамывающего Грановского оборона чемпиона продолжала сбоить и после перерыва: динамовцы, абсолютно не завязываясь в прессинг на чужой половине, золотому статусу соперника предложили скоростные контратаки, растягивающие желто-черные построения, и игровую страсть. Агрессию, накал, нервы!

Постоянно выходя вперед, команда Ильяса Хандаева и не думала застегиваться на все пуговицы в обороне, за что, кстати, постоянно молниеносно каралась. На 64-й минуте отличился даже 45-летний Сергей Обухов, впервые вышедший на лед в чемпионате только 8 января: для супербомбардира он стал 985-ым в национальных чемпионатах. Возвращение в большой хоккейпосле непростой травмы и выбранного консервативного лечения ветерану дается тяжело, и достигнет ли Обухов магической и желанной отметки в 1000 мячей — большой вопрос. Но этот гол легендарного нападающего стал, в итоге, победным в эмоциональном противостоянии с действующим чемпионом — 6:5!

Лидерский «ноль» Красноярска

Поражение в Казани стоило «СКА-Нефтянику» не только обрыва 11-месячной беспроигрышной серии, но и потери лидерства в Суперлиге. На первую строчку в 2020-ом вырвался «Енисей», разгромивший на домашней арене московское «Динамо» (7:1) и оставшийся единственным в Суперлиге с «нулем» в графе неудач. В принципиальнейшейбитве красноярцы выглядели образцово и убедительно — 6:0 к 51-й минуте! А вот бело-голубые продолжают разочаровывать: новый календарный год обладатель Кубка России начал с трех поражений подряд. Но главное — в последние недели динамовский хоккей абсолютно диссонирует с бумажным статусом претендента на финал чемпионата. В плей-офф, заверил Евгений Иванушкин, «все будет по-другому». Но до него еще целых 7 недель, и за это время определенно нужно убеждать — и соперников, и себя.

Суперлига. Итоги 16 Тура:

«Мурман» (Мурманск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 5:7.

«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «Строитель» (Сыктывкар) — 8:6.

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Москва) — 7:1.

«Динамо» (Казань) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 6:5.

«Водник» (Архангельск) — «Родина» (Киров) — 4:1.

«Волга» (Ульяновск) — «Старт» (Нижний Новгород) — 1:2.

Лучшие бомбардиры:

Миргазов (Енисей) — 58 очков (32 гола + 26 передач), Ломанов (Енисей) — 50 (31+19), Петтерссон (СКА-Нефтяник) — 45 (33+12), Шардаков (СКА-Нефтяник) — 41 (19+22), Дергаев (Водник) — 40 (29+11).

Евгений Конов