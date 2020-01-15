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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Байкал-Энергия» и «СКА-Нефтяник» сыграли вничью в ЧР по бенди

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Иркутский «Байкал-Энергия» и хабаровский «СКА-Нефтяник» сыграли вничью в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Иркутске, завершилась со счетом 4:4. У хозяев дубль сделал Владислав Кузнецов, по мячу забили Александр Баздырев и Павел Дубовик. У гостей дублем отметился Артем Бондаренко, также отличились Эрик Петтерссон и Василий Грановский.

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