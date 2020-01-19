Без подарка к юбилею

Источник: РИА "Новости"

История рифмуется

18 января в Архангельске определенно ждали: именно в этот день, в 1925 году официально была образована при Клубе водников им. М. В. Фрунзе команда «Северный водник», которая в тот же год стала чемпионом города, а в 1937 году приняла участие в розыгрыше первого Кубка СССР. Еще через год коллектив получил привычное всем нам современное название, под которым и известен как один из самых титулованных клубов страны. Достаньте калькулятор: с середины 90-ых по середину нулевых «желто-зеленые» выиграли 9 из 10 (!) чемпионатов России, а также 6 национальных кубков. Добавляем сюда два Кубка мира (2003 и 2004 год) и три Кубка Европейских чемпионов, канувшего ныне в лету — без преувеличения «Водник» был командой номер один и на мировой арене.

Но времена меняются, а история имеет свойство рифмоваться: в 2005 году в Архангельске болезненно пережили развал команды, фактически лишившейся финансирования в 2005-м, переформатировались и сделали ставку на молодежь. Даже в смутные времена «Водник» никогда не опускался в аутсайдеры, а в прошлом сезоне впервые после ренессанса всерьез загрезил о медалях. Ныне амбиции главной команды Поморья еще солиднее: «Наша цель — пьедестал», — конкретизировал в одном из интервью главный тренер северян Николай Ярович. И после осеннего финала Кубка России «водники» сегодня стабильно входят в тройку лидеров Суперлиги.

Рекорд российского сезона

В день «икс» к юбиляру пожаловал самый принципиальный соперник золотого «Водника» в нулевых, ныне единоличный лидер чемпионата — «Енисей», не проигравший доселе в 16 матчах. И к этой битве в Архангельске готовились: изготовили спецпартию шарфов, посвященных календарной, но абсолютно не рядовой игре, устроили потрясающей красоты перформанс на трибунах, а символический первый удар по мячу доверили нанести одной из легенд «Водника» — Вячеславу Серову, который 5 из 17 проведенных за северян сезонов носил капитанскую повязку. Но главное — на юбилей народной команды собралось девять тысяч болельщиков — и это абсолютный рекорд российского сезона.

Увы, поздравить самих себя, болельщиков и ветеранов победой над лидером «Водник» не смог, но на пару с красноярцами выдал классный и драйвовый матч, которых в нынешнем сезоне отнюдь не так много. Пропустив трижды, хозяева поймали волну трибун и едва не отыгрались: победным для «Енисея» стал гол Дмитрия Макарова на 82-й минуте (3:4). Но это как раз тот случай, когда продемонстрированной игрой невозможно испортить праздник. В конце концов, в плей-офф у «Водника» есть все шансы сделать юбилейный сезон впервые за 15 лет медальным.

Дерби не оправдывает ожиданий

Волею судьбы 18 января день рождения отмечал и один из главных творцов победной десятилетки «Водника» — экс-наставник желто-зеленых, а ныне спортивный директор московского «Динамо» Владимир Янко. Подарок к его 71-летию москвичи, в последнее время куда больше и абсолютно по делу критикуемые, оформили в виде победы над казанскими одноклубниками -еще одной командой, которую маститый тренер приводил и к золоту чемпионата России, и к Кубку мира.

Увы, авансы, выдаваемые накануне динамовскому дерби в «Крылатском», не оправдались. Еще искрил в памяти бой прошлого сезона, когда казанцы увезли сенсационную победу (6:5), а матч омрачился тяжелой травмой нападающего Никиты Иванова. Да и в таблице два бело-голубых клуба были совсем рядом: в случае победы гости минимизировали отставание от москвичей до одного очка! На деле же команда Ильяса Хандаева оказалась просто не готова к борьбе, словно испугавшись собственной прыти в регулярке: реализуй хозяева в первом тайме хотя бы половину моментов, все бы закончилось до перерыва. Полное фиаско ждало «Динамо-Казань» после — 6 пропущенных мячей за 15 (!) минут и безвольное согласие на поражение — 10:4.

Локальная победа в дерби позволила столичному клубу укрепиться в четверке перед вторым перерывом в чемпионате. Следующая неделя пройдет под знаком сборных: национальную сборную в финской Лаппеэнранте ждет второй тест накануне ЧМ-2020, а юниорскую — экзамен на защиту титула чемпионов мира в 200 километрах западнее — в Хельсинки.

Суперлига. Итоги 18 тура:

«Водник» (Архангельск) — «Енисей» (Красноярск) — 3:4

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Казань» — 10:4

«Родина» (Киров) — «Кузбасс» (Кемерово) — 8:3

«Строитель» (Сыктывкар) — «Мурман» (Мурманск) — 4:2

«Старт» (Нижний Новгород) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 5:1

«Волга» (Ульяновская область) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 7:6.