Сборная Китая пропустит ЧМ по хоккею с мячом из-за коронавируса

Источник: Спорт РИА Новости

Мужской турнир пройдет в Иркутске с 1 по 6 марта (группа B), первенство среди женских команд состоится в Осло с 19 по 22 февраля.

«Причиной принятия данного решения является ситуация с распространением коронавируса в Китае и возможностью его распространения на другие команды, участвующие в турнире. В календаре игр чемпионатов мира будут внесены изменения», — говорится в сообщении.