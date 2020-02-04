Сборная Китая пропустит ЧМ по хоккею с мячом из-за коронавируса
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Мужская и женская сборные Китая не примут участия в чемпионатах мира по хоккею с мячом
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Мужская и женская сборные Китая не примут участия в чемпионатах мира по хоккею с мячом
Мужской турнир пройдет в Иркутске с 1 по 6 марта (группа B), первенство среди женских команд состоится в Осло с 19 по 22 февраля.
«Причиной принятия данного решения является ситуация с распространением коронавируса в Китае и возможностью его распространения на другие команды, участвующие в турнире. В календаре игр чемпионатов мира будут внесены изменения», — говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб.