Арена чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске готова на 80%

Источник: РИА "Новости"

«На 80%», — сказал Кобзев, отвечая на соответствующий вопрос. По словам полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, у него нет сомнений, что ледовый дворец будет достроен. «Это не первый ледовый дворец, который строит этот подрядчик ["СДС-Строй"], — в Красноярске, сейчас с нуля в сжатые сроки в Новосибирске, на Кузбассе. Самое главное, чтобы это не в последний момент было сделано и он отвечал требованиям безопасности», — сказал Меняйло.

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Объект стоимостью 6,3 млрд рублей возводит кемеровская компания «СДС-Строй». Финансирование выделено из федерального и областного бюджетов. Спортивное сооружение сможет вместить около шести тысяч зрителей. Особенностью арены станет то, что ее можно будет трансформировать под разные виды спорта. В спорткомплексе будет ледовая арена, конькобежные дорожки, два тренажерных, спортивный, хореографический залы, беговой зал для конькобежцев, конференц-зал, гостиница, раздевалки, тренерские, судейские и другие административные и вспомогательные помещения.