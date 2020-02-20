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15:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Женская сборная России победила Финляндию в матче ЧМ по бенди

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Женская сборная России нанесла поражение команде Финляндии в матче чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Норвегии.

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Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 3:1 в пользу россиянок, в составе которых голы забили Ольга Богданова (43-я минута) и Галина Михайлова (45 и 58), у проигравших отличилась Линда Лохинива (57).

Российская команда, ранее разгромившая американок (6:0) и уступившая шведкам (2:3), позже в четверг сыграет со сборной Норвегии.

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