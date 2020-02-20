Играть сердцем и душой. На Красной площади прошел фестиваль русского хоккея
С 17 по 19 февраля на главной площади страны состоялся большой праздник хоккея с мячом.
С 17 по 19 февраля на главной площади страны состоялся большой праздник хоккея с мячом.
…Розовые майки и бантики на косах,
Главными героинями Кубка Патриарха, разыгрываемого в сердце страны с 2012 года (и впервые — среди девочек), становятся другие сибирячки — удивительная команда из Республики Алтай с не менее магическим названием «Чарас». «В переводе с местного, алтайского языка, “чарас” означает “человек”», — приоткрывает секреты этимологии их тренер Дмитрий Немцев. А следом приоткрывает секреты успеха: мол, забрал у своих подопечных телефоны на время турнира, чтобы не отвлекались от главного. 35-летний наставник уже три года тренирует и заливает поле в горном поселке
На Красной площади
Теперь алтайские «золушки» по праву едут в Иркутск — победители нынешнего Турнира Патриарха получают приглашение на мировой чемпионат, стартующий 29 марта. И не просто увидеть главное событие сезона, а вывести на лед будущих финалистов! Компанию
«Результаты, конечно, важны, но важен и путь к этим результатам. Поэтому пускай вас не ввергает в чувство неудовлетворения то, что вы не заняли того места, на которое рассчитывали. Помните, что сам путь к достижению победы уже имеет большое значение и большую ценность», — напоминает в своем приветственном обращении Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его приезд и участие в торжественной церемонии совместно с президентом FIB и ФХМР Борисом Скрынником по традиции — кульминация Дня русского хоккея.
На позиции защитника останавливает атаки пацанов, а следом своим
Главный итог любого Кубка Патриарха — отнюдь не медали, а детский смех и неповторимые эмоции. Самые искренние! Наравне с «ледовыми рыцарями» уникальный шанс сыграть на Красной площади получают и те, кто еще не умеет виртуозно обращаться с коньками, а клюшку держит в руках далеко не каждый день.
«Наши мальчишки клюшку вообще взяли впервые в жизни. Им с кисточкой привычней!» — шутят педагоги Православной школы искусств, чья команда — одна из 12 участниц грандиозного турнира по хоккею на валенках. В соревнованиях, посвященных памяти великого князя Сергия Александровича и 75-летию Великой победы, скользят по льду и со смехом падают на него девчонки и мальчишки от 7 до 15 лет. Здесь и суворовцы, и подопечные спортивного клуба
«Ваш хоккей — самый искренний, потому что любители играют душой», — резюмирует на церемонии награждения президент Ассоциации любительского хоккея Алина Бородаева. На днях АЛХ заключила соглашение о сотрудничестве с Федерацией хоккея с мячом России: партнеры намерены направить удвоенную энергию на создание и развитие Всероссийской любительской лиги русского хоккея.
Праздник в сердце России нынче объединяет не только профессионалов на коньках и любителей на валенках, но и артистов театра и кино. 18 февраля на лед против ветеранов русского хоккея смело выходит команда «Комар»: заслуженный артист России Андрей Мерзликин против трехкратного чемпиона мира Александра Цыганова, народный артист РФ Андрей Соколов против Алексея Дькова и Вячеслава Архипкина… И это не сон!
Мерзликин, гонявший малиновый мячик еще школьником, трудится на два фронта: две минуты крайним нападающим на льду, а следующие две — на фотосессии с юными хоккеистами, которых выстраивается длиннющая очередь. Такая же солидная — к члену Исполкома ФХМР Николаю Валуеву. Но в воротах сборной артистов как лев сражается не
Итоги X турнира на призы святейшего Патриарха Московского и Всея Руси.
Мальчики 2008−2009 г. р.:
1. «Сибсельмаш» (Новосибирск).
2. «Рекорд» (Иркутск).
3. «Уральский Трубник» (Первоуральск).
Девочки 2008−2009 г. р.:
1. «Чарас» (Республика Алтай).
2. СШОР (Мончегорск).
3. «Звезда Урала» (Екатеринбург).