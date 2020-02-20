Играть сердцем и душой. На Красной площади прошел фестиваль русского хоккея

Источник: Спорт-Экспресс

«Золушка» с Алтая

…Розовые майки и бантики на косах, жгуче-оранжевые шнурки на коньках — этой зимой на главном катке страны у кремлевских стен за таким же ярким мячиком гоняются не только мальчишки со всей России, но и девчонки. Команд пять, а география роскошная: от заполярного Мончегорска до столицы грядущего чемпионата мира-2020 — Иркутска.

Главными героинями Кубка Патриарха, разыгрываемого в сердце страны с 2012 года (и впервые — среди девочек), становятся другие сибирячки — удивительная команда из Республики Алтай с не менее магическим названием «Чарас». «В переводе с местного, алтайского языка, “чарас” означает “человек”», — приоткрывает секреты этимологии их тренер Дмитрий Немцев. А следом приоткрывает секреты успеха: мол, забрал у своих подопечных телефоны на время турнира, чтобы не отвлекались от главного. 35-летний наставник уже три года тренирует и заливает поле в горном поселке Усть-Кан, расположенном в 210 километрах от Горно-Алтайска на высоте более тысячи метров над уровнем моря. Именно здесь, в самой что ни на есть российской глубинке, клюшки в руки регулярно берут 15−20 девчонок. Играют, разумеется, с мальчишками: до того же Иркутска, законодателя мод в женском хоккее с мячом и ближайшего соперника — больше двух тысяч километров…

На Красной площади усть-канский «Чарас» — команда-сенсация, настоящие «золушки». Выигрывают все четыре матча (и у симпатичной команды из Мурманской области, и у иркутянок, выступивших неожиданно слабо), еле поднимают над головой не по-детски тяжелый кубок и прямо перед самолетом отправляются на чаепитие в Постоянное представительство Республики Алтай в Москве. Для региона это событие — поздравляет хоккеисток даже глава республики Олег Хорохордин. А для русского хоккея — классическая история про уникальность и самоценность: малиновый мяч силен такими глубинками, энтузиастами и потрясающей любовью к этой игре!

Уникальный уральский случай

Теперь алтайские «золушки» по праву едут в Иркутск — победители нынешнего Турнира Патриарха получают приглашение на мировой чемпионат, стартующий 29 марта. И не просто увидеть главное событие сезона, а вывести на лед будущих финалистов! Компанию усть-канским девушкам составят мальчишки из «Сибсельмаша»: блестящая команда Бориса Целищева, демонстрирующая не по годам зрелый хоккей, абсолютно заслуженно обыгрывает всех сверстников. «Ванечка, Басик, меняемся», — кричит мальцам в финале опытный наставник, поддерживая недостижимый для соперника высочайший темп. И вот они, сладкие мгновения победы над иркутским «Рекордом» в финале (5:2), и даже круг почета для приехавших в Москву родителей — все по-взрослому! Ликования и разочарования на Красной площади — совсем рядом: иркутяне, хоть и дебютанты ГУМ-катка, но «серебро» расценивают как горькую неудачу…

«Результаты, конечно, важны, но важен и путь к этим результатам. Поэтому пускай вас не ввергает в чувство неудовлетворения то, что вы не заняли того места, на которое рассчитывали. Помните, что сам путь к достижению победы уже имеет большое значение и большую ценность», — напоминает в своем приветственном обращении Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его приезд и участие в торжественной церемонии совместно с президентом FIB и ФХМР Борисом Скрынником по традиции — кульминация Дня русского хоккея.

Бронзовые медали на глазах заслуженных ветеранов — Георгия Канарейкина, Леонида Лобачева и Михаила Осинцева, 15 февраля отпраздновавшего 85-летие, получают мальчишки «Уральского Трубника» и… Настя Густомесова. 11-летняя спортсменка с Урала у кремлевских стен играет сразу в двух параллельных турнирах: и у мальчиков, и у девочек — случай уникальный!

На позиции защитника останавливает атаки пацанов, а следом своим хет-триком приносит бронзовые медали девчачьей «Звезде Урала». Есть девушки в русском хоккее!

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Любителям — свою лигу

Главный итог любого Кубка Патриарха — отнюдь не медали, а детский смех и неповторимые эмоции. Самые искренние! Наравне с «ледовыми рыцарями» уникальный шанс сыграть на Красной площади получают и те, кто еще не умеет виртуозно обращаться с коньками, а клюшку держит в руках далеко не каждый день.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--27021f452d52784b72ac" data-vnd="27021f452d52784b72ac" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=27021f452d52784b72ac" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Наши мальчишки клюшку вообще взяли впервые в жизни. Им с кисточкой привычней!» — шутят педагоги Православной школы искусств, чья команда — одна из 12 участниц грандиозного турнира по хоккею на валенках. В соревнованиях, посвященных памяти великого князя Сергия Александровича и 75-летию Великой победы, скользят по льду и со смехом падают на него девчонки и мальчишки от 7 до 15 лет. Здесь и суворовцы, и подопечные спортивного клуба финансово-экономических органов России, и воспитанники воскресных школ, и уже постоянные участники праздника из «Московского Муфтията» — разве это не наглядный пример доступности и мощной объединяющей силы русского хоккея?

«Ваш хоккей — самый искренний, потому что любители играют душой», — резюмирует на церемонии награждения президент Ассоциации любительского хоккея Алина Бородаева. На днях АЛХ заключила соглашение о сотрудничестве с Федерацией хоккея с мячом России: партнеры намерены направить удвоенную энергию на создание и развитие Всероссийской любительской лиги русского хоккея.

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6:6 за артистизм

Праздник в сердце России нынче объединяет не только профессионалов на коньках и любителей на валенках, но и артистов театра и кино. 18 февраля на лед против ветеранов русского хоккея смело выходит команда «Комар»: заслуженный артист России Андрей Мерзликин против трехкратного чемпиона мира Александра Цыганова, народный артист РФ Андрей Соколов против Алексея Дькова и Вячеслава Архипкина… И это не сон!

Мерзликин, гонявший малиновый мячик еще школьником, трудится на два фронта: две минуты крайним нападающим на льду, а следующие две — на фотосессии с юными хоккеистами, которых выстраивается длиннющая очередь. Такая же солидная — к члену Исполкома ФХМР Николаю Валуеву. Но в воротах сборной артистов как лев сражается не экс-чемпион мира по боксу, а актер Соколов: именно благодаря его «сэйвам» любители, усиленные экс-динамовцами Иваном Максимовым и Дмитрием Попутниковым, к перерыву уступают «всего» 1:3. «Выпейте у своих соперников всю кровь», — цедит у борта Баба Яга — неизменный спутник и символ команды артистов. Героиня народных сказок на ГУМ-катке без метлы, но с подарками для детей, а «Комар» после такой установки догоняет ветеранов и даже выигрывает буллитную «лотерею».

6:6 — это не только цифры на табло, но и оценка за артистизм! Праздник удался!

Итоги X турнира на призы святейшего Патриарха Московского и Всея Руси.

Мальчики 2008−2009 г. р.:

1. «Сибсельмаш» (Новосибирск).

2. «Рекорд» (Иркутск).

3. «Уральский Трубник» (Первоуральск).

Девочки 2008−2009 г. р.:

1. «Чарас» (Республика Алтай).

2. СШОР (Мончегорск).