Сборная России обыграла команду Норвегии в матче женского чемпионата мира по бенди

Сборная России набрала шесть очков после четырех матчей. Столько же очков у сборной Швеции, но на одну проведенную игру меньше. На третьем месте находятся норвежки (три очка после трех игр), на четвертом — сборная США (одно очко после трех игр), финские хоккеистки замыкают группу, не набрав очков после трех матчей. В полуфинал выйдут четыре лучшие команды в группе.