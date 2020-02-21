Сборная России вышла в финал женского чемпионата мира по бенди
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сборная России одержала победу над командой Норвегии в полуфинале женского чемпионата мира по хоккею с мячом, проходящего в Осло (Норвегия).
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сборная России одержала победу над командой Норвегии в полуфинале женского чемпионата мира по хоккею с мячом, проходящего в Осло (Норвегия).
Встреча завершилась со счетом 4:0. Голы забили Кристина Машинская (20-я минута), Галина Михайлова (25) и Татьяна Гуринчик (51, 85).
Во втором полуфинале позднее в пятницу сыграют сборные Швеции и Финляндии. Финал состоится в субботу.