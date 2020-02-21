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16:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России вышла в финал женского чемпионата мира по бенди

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сборная России одержала победу над командой Норвегии в полуфинале женского чемпионата мира по хоккею с мячом, проходящего в Осло (Норвегия).

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Встреча завершилась со счетом 4:0. Голы забили Кристина Машинская (20-я минута), Галина Михайлова (25) и Татьяна Гуринчик (51, 85).

Во втором полуфинале позднее в пятницу сыграют сборные Швеции и Финляндии. Финал состоится в субботу.

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