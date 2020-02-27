Определились все пары плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Стал известен состав пар
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Стал известен состав пар
Победителем регулярного чемпионата сезона-2019/20 стал красноярский «Енисей», который сыграет в первом раунде
Четвертьфинальные пары
«Енисей» — «Уральский трубник»,
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Кузбасс» (Кемерово),
«Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск),
«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Казань).
Матчи ¼ финала проходят до двух побед. Игры пройдут 3 и 6 марта, дополнительная встреча в случае необходимости состоится 7 марта. Первую игру команда, занявшая более высокое место на предварительном этапе, проводит на льду соперника.