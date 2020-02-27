Определились все пары плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом

Победителем регулярного чемпионата сезона-2019/20 стал красноярский «Енисей», который сыграет в первом раунде плей-офф с «Уральским трубником» из Первоуральска.

Матчи ¼ финала проходят до двух побед. Игры пройдут 3 и 6 марта, дополнительная встреча в случае необходимости состоится 7 марта. Первую игру команда, занявшая более высокое место на предварительном этапе, проводит на льду соперника.