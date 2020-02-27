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21:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определились все пары плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Стал известен состав пар плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.

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Победителем регулярного чемпионата сезона-2019/20 стал красноярский «Енисей», который сыграет в первом раунде плей-офф с «Уральским трубником» из Первоуральска.

Четвертьфинальные пары плей-офф выглядят следующим образом:

«Енисей» — «Уральский трубник»,

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Кузбасс» (Кемерово),

«Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск),

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Казань).

Матчи ¼ финала проходят до двух побед. Игры пройдут 3 и 6 марта, дополнительная встреча в случае необходимости состоится 7 марта. Первую игру команда, занявшая более высокое место на предварительном этапе, проводит на льду соперника.

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