Плей-офф с привкусом дежавю. В хоккее с мячом стартует кубковый раунд

Источник: РИА "Новости"

Финал намечен на 22 марта.

Нарочно не придумаешь: все пары плей-офф Суперлиги 2019/20 точь-в-точь повторяют прошлую весну! Кажется, даже самый предсказуемый киносценарий не мог бы быть более скучным… Но ведь это как посмотреть. Да, четвертьфинальные пары зеркалят сами себя годичной давности, но в каждой из них — своя свежая интрига. Да и сама серия плей-офф нынче — абсолютно видоизмененная.

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Без «брейк-поинтов» и повторений

Она куда скоротечнее: четвертьфинальный раунд привычно продлится до двух побед, а вот полуфинальный — до двух вместо трех. Да и главный матч — финал — теперь один взамен прошлогодней трехматчевой серии. Она, кстати, вполне могла весной 2019-го растянуться на пять игр, но преимущество прошлогоднего «СКА-Нефтяника» над прошлогодним московским «Динамо» было безоговорочно тотальным — 5:3, 9:3 и 5:0 в трех. Каким тут «брейк-поинты»?

В принципе, скоротечность нынешнего плей-офф вполне оправдана. Во-первых, 29 марта в Иркутске стартует мужской чемпионат мира, и нужно закладывать минимум неделю на подготовку национальной сборной России. Поэтому финал Суперлиги, как и шведской Элитсерии, сыграют уже 21 марта. Во-вторых, прошлогодняя сетка сулила непредсказуемость результатов и затяжную борьбу, но по факту ее градус не зашкаливал ни в полуфиналах, ни в уже упомянутом финале: «Динамо» и «СКА-Нефтяник» разобрались с «Уральским Трубником» и «Байкал-Энергией» на «одном коньке».

Жара была только в четвертьфиналах, где тот же Первоуральск сенсационно отцепил от поезда под названием плей-офф «Енисей» и приблизил реформацию на красноярском тренерском мостике.

Теперь у нового молодого наставника сибиряков Михаила Пашкина, столкнувшегося с рядом проблем, но отбалансировавшего состав и игру команды уже по ходу нынешнего сезона, есть шанс поквитаться с уральцами. Тем более, как признался сам экс-форвард, будь у «Енисея» право выбора соперника в плей-офф — выбор пал бы как раз на «Уральский Трубник», потерявший свою стабильность. Собственных ошибок Красноярск не повторит: недонастрой на обидчика исключен, а за наличие льда в марте в городе теперь отвечает крытая арена, принимавшая Зимнюю Универсиаду-2019.

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Нюансы своего льда

«Енисей» по итогам «регулярки» на 2 очка опередил-таки «СКА-Нефтяник», в точности повторив итоги кругового турнира двухлетней давности. Впрочем, для обоих клубов это вряд ли имеет большое значение: преимущество своей площадки до финала получили и сибиряки, и дальневосточники. При этом есть нюанс, который однозначно стоит внимания: полуфинальную серию клуб, занявший более высокое место, нынче начинает не дома, а на выезде (10 марта). И в случае поражения в первом матче бумажному фавориту придется отыгрываться в родных пенатах, где цена осечки вырастает до небес. Это, кстати, не всегда удавалось тому же «Енисею»: в сезоне 2011/2012 годов он опередил «Динамо-Казань», но, начав серию поражением в столице Татарстана (1:3), не смог реабилитироваться дома (3:5). Так что, кто при прочих равных в полуфинале получает «джокер» — еще вопрос!

В трех четвертьфинальных парах, по большому счету, тот же нюанс вряд ли способен испортить настроение призерам «регулярки» — и «СКА-Нефтяник», и «Енисей», и даже «Водник» выглядят откровенными фаворитами.

Хабаровчане хоть и едва не уступили в Кемерове 10 февраля (4:4), но по сумме мастерства и кубковой искушенности превосходят «Кузбасс». Архангелогородцы же жаждут вернуть прошлогодний должок Иркутску и вернуться на пьедестал спустя 15 лет, завоевав не только «малые», но и главные медали по итогам всего чемпионата.

Динамовский тандем

Самый завуалированный тандем — динамовское дерби Москвы и Казани! Татарстанцы, не совершая революций в составе, за второй сезон Ильяса Хандаева у руля коллектива заматерели и окрепли и вряд ли удовлетворятся пресловутым выходом в плей-офф. Тем более, что для самого наставника это дерби не может быть рядовым. Столичный же клуб, не скрывая своих чаяний и планов по возвращению на российский трон, увы, выдает весьма неоднозначный сезон. Хотя способность и громадный опыт динамовцев предельно мобилизоваться на плей-офф никто, разумеется, не отменял.

Пришло время подтверждать амбиции — время плей-офф!

Сетка плей-офф XXVIII чемпионата России (Суперлига)

Четвертьфиналы (серия до двух побед)

3 марта 2020 года:

«Уральский Трубник» (8) — «Енисей» (1)

«Кузбасс» (7) — «СКА-Нефтяник» (2)

«Байкал-Энергия» (6) — «Водник» (3)

«Динамо-Казань» (5) — «Динамо» (4).

Ответные игры — 6 марта на поле соперников. Там же 7 марта пройдут третьи матчи в случае необходимости.