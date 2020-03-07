Московское «Динамо» вышло в полуфинал ЧР по хоккею с мячом

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 7:3. В составе столичного клуба дубли сделали Иван Щеглов и Никита Иванов, еще по одному мячу забросили Павел Булатов, Владислав Тарасов и Михаил Жданов. У проигравших дубль оформил Игорь Ларионов, также отличился Сергей Обухов.