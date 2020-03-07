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23:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» вышло в полуфинал ЧР по хоккею с мячом

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло казанское «Динамо» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом и вышло в полуфинал турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 7:3. В составе столичного клуба дубли сделали Иван Щеглов и Никита Иванов, еще по одному мячу забросили Павел Булатов, Владислав Тарасов и Михаил Жданов. У проигравших дубль оформил Игорь Ларионов, также отличился Сергей Обухов.

«Динамо» стало последним полуфиналистом чемпионата России. Ранее в эту стадию турнира вышли хабаровский «СКА-Нефтяник», красноярский «Енисей» и архангельский «Водник».

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