Московское «Динамо» вышло в полуфинал ЧР по хоккею с мячом
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло казанское «Динамо» в третьем матче четвертьфинальной серии
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло казанское «Динамо» в третьем матче четвертьфинальной серии
Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 7:3. В составе столичного клуба дубли сделали Иван Щеглов и Никита Иванов, еще по одному мячу забросили Павел Булатов, Владислав Тарасов и Михаил Жданов. У проигравших дубль оформил Игорь Ларионов, также отличился Сергей Обухов.
«Динамо» стало последним полуфиналистом чемпионата России. Ранее в эту стадию турнира вышли хабаровский «СКА-Нефтяник», красноярский «Енисей» и архангельский «Водник».